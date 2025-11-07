Alertă la o bază militară americană: Mai multe persoane spitalizate după deschiderea unui pachet cu pulbere necunoscută

Mai multe persoane s-au simțit rău și au fost duse la spital după ce un colet suspect care conținea pulbere albă a fost livrat la Baza Forțelor Aeriene Andrews din Maryland, relatează CNN.

Pachetul a fost deschis într-o cameră din cadrul Centrului de Pregătire de Luptă al Gărzii Naționale Aeriene.

Declarația oficială preciza că clădirea și structura adiacentă au fost evacuate ca măsură de precauție.

Starea victimelor este neclară.

O sursă CNN familiarizată cu ancheta a declarat că testele preliminare nu au relevat materiale periculoase în colet, dar ancheta este în desfășurare.

Baza Forțelor Aeriene Andrews găzduiește în mod regulat oficiali de rang înalt în călătorii oficiale de afaceri, inclusiv președintele, vicepreședintele și miniștrii cabinetului.

Donald Trump a vizitat ultima dată baza miercuri, 5 noiembrie.

Agențiile guvernamentale din SUA primesc în mod regulat scrisori care conțin substanțe neidentificate. Acestea sunt de obicei testate și se constată că nu reprezintă o amenințare.

