Florin Cîțu: Redeschidem sezonul estival în siguranță. Fără mască pe plajă, la 1 iunie

Premierul Florin Cîțu a avut o întâlnire cu reprezentanţii sectorului HoReCa, joi dimineață, la sediul Prefecturii Constanţa.

„După un an de zile de pandemie vreau să arătăm că putem să redeschidem în această vară sezonul estival în siguranță. După discuția pe care am avut-o astăzi cu reprezentanții industriei, am încredere că așa va fi. Au venit cu câteva soluții foarte inovative și foarte interesante. Și avem susținerea industriei și pentru campania de vaccinare, ceea ce era foarte improtant”, a declarat premierul Florin Cițu, după întâlnirea cu reprezentanții HoReCa.

Acesta a anunţat că există consens şi, de la 1 iunie, masca nu va mai fi obligatorie pe plajă.

„Am vorbit despre propunerile pe care le-am făcut pentru comitetul interministerial de mâine. Am făcut mai multe propuneri, unele care vizează direct industria turismului de pe litoral - să putem să fim pe plajă fără mască, să putem să fim la restaurant, la capacitate maximă în anumite condiții, la hotel la fel. Din partea industriei am primit propuneri și soluții foarte bune pe care le vom pune în discuție în comitetul interministerial. Cred că vom avea aceste soluții la timp aprobate ca să putem să începem de la 1 iunie o primă etapă de relaxare și a doua etapă de la 1 august. Toată lumea a înțeles că nu putem redeschide total de la 1 iunie”, a mai declarat premierul.

Cum se va face diferența între clienții vaccinați și cei nevaccinați

„Deocamdată este o propunere pe care o discutăm. Vom avea soluții de la INSP. S-ar putea să existe șia cele aplicații. Se poate verifica foarte ușor dacă persoana este vaccinată în aplicația pe care o avem, cu un simplu CNP. Deci se poate verifica foarte ușor. Avem timp până la 1 iunie pentru a găsi soluții”, a explcat Florin Cîțu.

Redeschiderea litoraului de la 1 iunie

Premierul Florin Cîţu a anunțat în urmă cu câteva zile că restaurantele şi hotelurile de pe litoral ar putea funcţiona la capacitate maximă, de la 1 iunie, pentru persoanele vaccinate.

"Este clar că putem vorbi despre fără mască pe plajă, de exemplu. Fără mască, dacă mergem la munte în drumeţie etc., putem fără mască. Dar putem să vorbim şi de lucruri sau de facilităţi pentru persoane vaccinate. Putem să vorbim, de exemplu, de restaurante, care pot să ajungă la capacitate de 100% cu persoane vaccinate la interior. Sau hoteluri, pe litoral, cu capacitate de 100% cu persoane vaccinate. Deci, sunt lucruri la care ne uităm. Putem să vorbim de evenimente private care pot fi deschise doar pentru persoane vaccinate şi aşa mai departe. Vom avea aceste evenimente pilot în Bucureşti şi Cluj, dar eu sunt sigur că rezultatele vor fi bune şi putem deja să ne gândim la astfel de evenimente", a arătat premierul într-o declaraţie de presă.

Întrebat dacă este posibil ca terasele de la mare să îşi desfăşoare activitatea pe întreg parcursul nopţii de la 1 iunie, premierul a replicat că o parte dintre operatorii economici nu au respectat regulile în vigoare şi că aşteaptă mai multă responsabilitate din partea acestora.