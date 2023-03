Florin are 33 de ani și a fost desemnat cel mai bun șofer din Poliția Capitalei. Ce a reușit să facă într-o urmărire

Au demonstrat că pot ajunge în timp record la o misiune, fără să fie implicați într-un accident rutier.

Florin are 33 de ani și de șase ani lucrează în poliție, la Brigada Rutieră din Capitală. Se antrenează aproape săptămânal cu autospeciala de poliție, într-un poligon, sub îndrumarea unui instructor, iar acum a fost desemnat cel mai bun conducător auto din Poliția Capitalei. La concurs au participat alti 24 de colegi de-ai săi.

Luna trecută, aceste abilități l-au ajutat să gestioneze o urmărire periculoasă în trafic. Agentul a pornit atunci după un șofer care, potrivit testelor, consumase alcool și droguri și nu oprise la semnalul Poliției. Cursa s-a încheiat cu un accident, după ce fugarul a intrat frontal într-o autospecială ce formase o barieră ca să-l oprească.

Agent principal Florin Simion, Brigada Rutieră: ”Urmezi un poligon, știi cam ce ai de făcut, dar strada este neprevăzută. Se pot întâmpla oricând lucruri neprevăzute, un pieton, un conducător auto care ascultă muzică, un pieton care traversează cu căștile în urechi și nu aude sistemul acustic, nu vede sistemul luminos al autospecialei, dar cu atenție și grijă reușim să ajungem la finalul misiunii.”

Traseul conceput special pentru polițiștii care conduc autospeciale are exerciții de îndemânare și de viteză.

Inspector Principal Robert Iacob, instructor de poliție: „Simulăm la fel subvirare supravirare, ieșim și intrăm într-un exercițiu de îndemânare, este un exercițiu la limită, simulează trei benzi, în care trebuie să facem niște manevre de mers cu spatele, intrăm într-un opt. Optul acesta simulează o subvirare. Tot timpul trebuie să ținem aproape de jaloane să nu pierdem timp, aderență.”

Când nu este folosit pentru antrenamentele poliției, poligonul este deschis publicului și inclusiv pasionaților de drifturi. O demonstrație a fost pusă în scenă de fiica pilotului Sorin Ene - Alice Ene, singurul pilot din motor-sportul romanesc aflat în cartea recordurilor.

Alice Ene, pilot drifturi: ”La opt ani, m-a învățat tati să conduc și eu mi-am exprimat dorința că vreau să încep pentru că eram foarte curioasă să văd de ce sunt în stare și să văd care sunt limitele mele și acum am 16 ani și în anul de debut am ținut titlul de drift, campioana europeană, și datorită acestui titlu am ajuns și în cartea recordurilor.„

Sorin Ene, pilot drifturi: „Mesajul este următorul și spune un om care a pornit tot din stradă și a devenit, respectând pașii, ușor, ușor profesionist, strada nu e un circuit haideți să venim pe circuit să ne descărcăm adrenalina.”

