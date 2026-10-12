Cunoscuții spun că bărbatul era violent și că pe victimă au mai văzut-o rănită. Deși anul trecut aceasta ar fi sunat la 112 după ajutor, nu a depus niciodată plângere. Potrivit Centrului Filia care militează pentru drepturile femeilor, este al 31-lea caz de femicid din acest an.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Tragedia s-a petrecut în timp ce între cei doi soți ar fi izbucnit o ceartă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 46 de ani „i-a aplicat victimei, soţia sa, o lovitură cu un cuţit, provocându-i leziuni traumatice grave din cauza cărora a decedat".

Individul și-ar fi agresat soția de mai multe ori. Familia și cunoscuții povestesc fapte îngrozitoare.

Mama victimei: „O bătea el și o dădea la câini. Numai răstignită pe cruce n-a fost, în rest, toate celea le-a făcut. A zis "nu te du la primărie, că am fetele studente, îmi face fetele de rușine, nu te du la primărie."

Mama și surorile femeii ar fi mers în urmă cu trei ani la primărie, să caute o soluție pentru ea pentru că o vedeau mereu rănită.

Ionelia Gaiu, Serviciul de Asistență Socială, primăria Smulți: „Ne-a zis că Cornelia e agresată de soț. Acuma nu știm... Eu am chemat-o, am încercat să vorbesc cu ea, n-am putut. L-a și apărat, în sensul că ar avea și ea partea ei de vină, că e rea de gură..."

Costică Gafton, primarul comunei Smulți, județul Galați: „În ultimii doi ani am văzut-o o singură dată. Și atunci într-adevăr avea câteva semne pe la ochi, vânătăi."

﻿Corespondent Pro TV: „În urmă cu un an, femeia a sunat disperată la 112 și a anunțat că este în pericol. A fost adusă aici, la secția de poliție din sat și, în cele din urmă, s-a răzgândit, spunând că „Era și el nervos!", exact cum scrie și pe acest afiș promovat de Poliția Română. În cele din urmă și-a retras plângerea."

Cei doi soți aveau împreună patru copii: două fete de 25 și 27 de ani și o fetiță și un băiat, de 10 și 12 ani. Potrivit autorităților locale, individul ar fi fost închis în tinerețe. Unii localnici spun că se tem de el.

Bătrână: „Îmi e și frică, că dacă vine de acolo și vine peste noi?"

Bărbatul a fost arestat 30 de zile pentru omor săvârșit asupra unui membru de familie. El riscă 25 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață. Potrivit datelor oficiale ale Poliției Române cu privire la cazurile de omor în contextul violenței domestice, 20 de femei au fost ucise în primele 8 luni din acest an. Cei de la centrul FILIA, care militează pentru drepturile femeilor și egalitatea de șanse, spun că omorul din Galați este al 31-lea caz de femicid din acest an.