Procurorii DNA i-au monitorizat luni de zile pe cei doi suspecți, iar momentele în care aceștia ar fi primit șpăgi de mii de euro au fost filmate pe ascuns.

Cea mai recentă mituire, susțin procurorii DNA, s-ar fi consumat pe 5 martie, atunci când Mihai Culea, colaborator cu identitate reală al procurorilor, i-ar fi dat lui Octavian Parfene 3.350 de euro, mită de la un om de afaceri. Operațiunea înregistrată ambiental s-ar fi derulat în sediul Biroului Vamal Constanța Sud.

„Împreună cu Parfenie Octavian Lică am mers la wc-ul situat la parterul clădrii. Am intrat împreună și i-am remis suma de 3.350 euro, pe care Parfenie Octavian Lică a luat-o.” (Declarația lui Mihai Culea)

În imaginile filmate cu o cameră ascunsă, Parfene este surprins cum îndeasă presupusa șpagă în buzunar. Câteva minute mai târziu, este filmat la volanul mașinii sale din care i se cere să coboare.

Înregistrarea ambientală surprinde și discuția în care Parfene îl bănuiește pe Culea că nu ar fi împărțit corect şpaga.

Parfenie Octavian Lică: Bă, ai vrut să tragi din ei...

Culea Mihai : Nuuu! Sunt trei mii ...neinteligibil...

Parfenie Octavian Lică: Șșșșș (n.n. acesta scoate niște sunete specifice fluieratului).

Culea Mihai : ...neinteligibil...

Parfenie Octavian Lică: Bă, ai fi vrut să tragi din ei...

Culea Mihai : Eh, pe dracu! Spor!

( Transcriptul flagrantului delict)

Procurorii DNA susțin că în ultimele luni șefii din Biroul Vamal Constanța ar fi luat mai multe șpăgi, inclusiv în februarie, când Parfene s-ar fi ales cu 2.200, respectiv 3.650 de euro. De altfel, unul dintre denunțători a dezvăluit corupția din biroul vamal Constanța Sud Agigea.

„Importatorii cotizează cu sume de bani cuprinse între 300 și 700 de dolari pentru un container, la conducerea biroului vamal”. (Declarația unui denunțător)

La audieri, șeful Biroului Vamal Constanța şi adjunctul său, vizat de aceleaşi acuzaţii, au refuzat să vorbească.

Corespondent PROTV: „Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a decis în mod diferit măsurile preventive față de cei doi suspecți. În timp ce pe numele șefului Biroului Vamal Constanța Sud a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, adjunctul acestuia a fost plasat sub control judiciar.”

Fostul șef al Vămii Constanța a transmis prin avocat că deocamdată nu comentează acuzațiile, în timp ce apărătorul fostului său adjunct îi susține nevinovăția.