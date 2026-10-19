Autorităţile din judeţul Prahova au fost alertate, duminică, despre faptul că un urs a fost văzut pe o stradă din municipiul Câmpina, dar în urma verificărilor s-a concluzionat că nicio persoană nu a văzut animalul, cel care a sunat la 112 primind pe o aplicaţie de tip mesagerie o fotografie generată cu inteligenţa artificială, scrie News.ro.

Primăria municipiului Câmpina anunţă că o alertă privind apariţia unui urs pe o stradă din oraş a avut la bază o fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„În data de 18.10.2026, în jurul orelor 16.20, urmare a unui apel 112 privind presupusa prezenţă a unui urs în municipiul Câmpina, o patrulă de jandarmi s-a deplasat în zona indicată, pentru verificarea situaţiei. La faţa locului, jandarmii au luat legătura cu persoana care a efectuat apelul, aceasta prezentând o fotografie despre care a precizat că a primit-o prin intermediul aplicaţiei Whatsapp şi care ar fi indicat prezenţa unui urs în zonă. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligenţă artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane”, se arată într-un comunicat al administraţiei locale.

Mesajul Primăriei Câmpina

Apelantul a afirmat că a primit fotografia de la alte persoane, fără a putea indica o sursă reală care să confirme prezenţa animalului în zonă.

„Atragem atenţia cetăţenilor să manifeste responsabilitate înainte de a redistribui fotografii sau informaţii alarmante pe reţelele de socializare şi aplicaţiile de mesagerie. Imaginile generate sau modificate cu ajutorul inteligenţei artificiale pot fi foarte greu de diferenţiat de cele reale şi pot conduce la răspândirea unor informaţii false, cu generarea unei stări nejustificate de panică. În situaţia în care există indicii reale privind prezenţa unui urs sau a altui animal sălbatic în localitate, cetăţenii sunt îndrumaţi să apeleze 112, furnizând cât mai exact locul şi circumstanţele în care a fost observat animalul”, transmit reprezentanţii administraţiei locale din Câmpina.

Duminică, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert privind prezenţa unui urs în municipiul Câmpina, pe strada Al. I. Cuza. În zonă s-a deplasat un echipaj SMURD de la Detaşamentul Câmpina.