Potrivit reprezentanţilor spitalului, acesta a fost un caz medical extrem, care a fost gestionat de specialiştii în chirurgie şi ortopedie pediatrică.

"După stabilizarea în Terapie Intensivă, adolescentul a fost supus unei intervenţii chirurgicale complexe, pentru multiplele fracturi pe care le prezenta. Intervenţia chirurgicală iniţială a durat peste şase ore. Au urmat, însă, numeroase zile de îngrijire atentă, de monitorizare permanentă şi recuperare", a declarat, într-o postare pe Facebook a SJU Bacău, medicul şef al Secţiei Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, dr. Mihai Galinescu.

După 22 de zile de spitalizare, adolescentul a fost externat, ulterior el revenind la SJU Bacău pentru îndepărtarea materialelor de osteosinteză.

"În prezent, pacientul merge din nou, reintegrându-se în familie şi la şcoală. Astfel de cazuri ne arată, cu adevărat, gradul de competenţă, de organizare, precum şi capacitatea de mobilizare a serviciului chirurgical în urgenţă, în perfectă armonie cu Terapia Intensivă şi cu toate celelalte specialităţi", a adăugat dr. Mihai Galinescu.

Minorul a ajuns la SJU Bacău într-o situaţie critică, în urma unui traumatism extrem de sever prin cădere de la etajul 4, care i-a provocat 10 fracturi de membre şi craniu, precum şi alte multiple leziuni post-traumatice.

Acesta a primit îngrijiri medicale la Compartimentului de Primiri Urgenţe, ATI Copii şi Ortopedie Pediatrică şi la Blocul Operator Pediatrie.

"A fost un caz dificil, solicitant pentru întreaga echipă. În final, nu rămâne decât imensa bucurie de a-l vedea pe acest copil recuperat şi cu viitorul în faţă", a precizat dr. Ovidiu Buţiurcă, medic primar în cadrul Secţiei Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a SJU Bacău.

Băiatul fost examinat şi a primit îngrijiri de specialitate de la medici radiologi, neurochirurgi, chirurgi oro-maxilo-facial, stomatologi şi psihiatri, dar şi de la un psiholog şi asistentul social.

"Acest caz excepţional demonstrează, înainte de toate, valoarea profesională a echipelor medicale din Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi capacitatea lor de a se mobiliza, multidisciplinar, în faţa celor mai dificile urgenţe", a transmis managerul SJU Bacău, Ioan-Marius Savin.