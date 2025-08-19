Fiica lui Ioan Crișan, omul de afaceri arădean asasinat în 2021, află marți dacă rămâne în continuare în arest preventiv

Fiica omului de afaceri arădean Ioan Crișan, ucis în urmă cu patru ani în explozia mașinii sale, află marți dacă rămâne în continuare în arest preventiv, decizia urmând să fie luată de către judecătorii instanței supreme.

Laura Dronca, fostă Bîlcea, a fost arestată preventiv în 9 aprilie și dusă în Penitenciarul Arad, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis sesizarea polițiștilor arădeni care semnalau că aceasta și-a distrus brățara de monitorizare. Tot marți, Înalta Curte va judeca și contestațiile celor doi presupuşi complici ai femeii, Bulbuc Sebastian Ilie și Horodincă Adrian Bogdan, aflați în arest preventiv.

De la control judiciar la arest preventiv

În 9 aprilie, judecătorii ICCJ au admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara împotriva încheierii penale din ședința de cameră de consiliu din 1 aprilie 2025 a Curții de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul privind-o pe Laura Oana Dronca (fostă Bîlcea). Judecătorii ICCJ au mai admis sesizarea Inspectoratului de Poliție Județean Arad de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv în cazul Laurei Dronca.

Brățara de monitorizare, distrusă cu o șurubelniță

În 30 martie, polițiștii arădeni au fost sesizați că la o adresă din localitatea Dezna sistemul electronic de monitorizare al unei persoane aflate sub control judiciar ar fi fost distrus. La fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 44 de ani, căreia i-a fost montată o altă brățară de monitorizare. Ulterior, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, pentru distrugere.

În 1 aprilie, magistrații Curții de Apel Timișoara au decis să o lase în continuare pe Laura Dronca acasă la noul soț, în Dezna, județul Arad, păstrând măsura controlului judiciar. Decizia a venit după ce polițiștii ceruseră arestarea femeii.

Trimiși în judecată

În 28 martie, Laura Dronca și cei doi presupuşi complici ai săi au fost trimiși în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, Sebastian Ilie Bulbuc și Adrian Bogdan Horodincă au fost acuzați de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive, iar Laura Oana (fostă Bîlcea) de instigare la omor calificat în varianta violenței în familie, instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive.

Planul exploziei

Potrivit anchetatorilor, în a doua parte a lunii mai 2021, acționând la instigarea Laurei Bîlcea, cei doi inculpați au procurat un mecanism care putea fi folosit ca detonator într-un dispozitiv exploziv improvizat. Acesta putea fi controlat prin telefon mobil, în care au încorporat ulterior încărcătura explozivă, procurată de la o persoană neidentificată.

„În data de 28 mai 2021, cei doi inculpați au plasat dispozitivul exploziv improvizat în autoturismul unei persoane, iar la data de 29 mai 2021, ora 06:59, acționând cu premeditare și din interes material, l-au detonat de la distanță în timp ce victima se deplasa la volanul autoturismului în parcarea unui magazin din cartierul Vlaicu din municipiul Arad. Victima a decedat ca urmare a exploziei și incendiului subsecvent, fiind distrus, totodată, complet autoturismul victimei”, preciza Parchetul General.

Moartea violentă a omului de afaceri Ioan Crișan

Omul de afaceri arădean Ioan Crișan a murit, în 29 mai 2021, după ce mașina în care se afla a explodat la scurt timp de la plecarea de pe loc. Anchetatorii au stabilit că în autoturism fusese plasată o bombă, fiind deschis dosar penal de omor cu premeditare.

Potrivit medicului legist, Ioan Crișan a murit din cauza „insuficienței respiratorii acute”, survenită pe fondul unor „leziuni traumatice grave de arsură”, produse prin inhalare de gaze de explozie și ardere la temperaturi foarte ridicate, care au determinat un edem glotic și blocarea căilor respiratorii.

O anchetă amplă

La un an de la asasinat, procurorii anunțau că au fost audiate 400 de persoane, efectuate percheziții domiciliare și informatice și realizate 18 expertize balistice, fizico-chimice, traseologice și genetice.

„Situația economică și financiară a societăților în care era implicat Ioan Crișan nu a relevat vulnerabilități care să justifice escaladarea violentă. Până acum, nu au fost confirmate informațiile privind implicarea victimei în activități de crimă organizată”, preciza atunci Parchetul General.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













