Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au pornit din nou în căutarea copilei, în toate satele și câmpurile din zonă.

Andreea, fetița în vârstă de 11 ani, a dispărut marți de acasă. Primarul a făcut apel la voluntarii din comună să vină în număr mare, ca să acopere cât mai mult teren.

Costel Dediu, primar Parava: „E a treia zi de căutări fără rezultat. Nu știm de ce fir să ne mai luăm. Am apelat azi la voluntari din satul Drăgușani, localnici care știu mai bine zona și chiar din Orbeni, să extindem verificările, mai ales că a fost văzută de camere marți la ora 4, a fost la o familie.”

Marius Vătavu, voluntar: „Poate astăzi reușim să găsim fetița. Am umblat peste tot, pe toate dealurile, prin toate locurile.

Reporter: Au fost căutări și joi seara?

Marius Vătavu, voluntar: Au fost căutări până pe la 10-11 noaptea.”

Vineri dimineață, căutările au fost reluate atât la sol, cât și cu un elicopter al MAI. Polițiștii, jandarmii și pompierii au luat la scotocit din nou întreaga zonă, intrând și în gospodăriile localnicilor.

Cu cât trece timpul, așteptarea devine din ce în ce mai grea pentru familie.

Elena Dediu, bunica fetei: „Normal că e îngrijorată toată familia, vă dați seama. De atâtea zile o caută și zi, și noapte, atâta lume, atâția oameni, și nu o găsesc, e normal că e îngrijorată. Avem o așteptare să o găsească vie.”

Georgiana Cărămidă, voluntară: „Am înțeles, a fost văzută într-un sat în apropiere, pe camere, la o familie. Vă dați seama că mă gândesc la ce e mai rău, dar să sperăm că o găsim teafără.”

Cătălina Crețu - purtător de cuvânt IPJ Bacău: „Am suplimentat forțele, elicopter MAI, caută de zor. Căutările au fost extinse și echipa de căutare a fost mărită. Se cercetează fiecare pistă în încercarea de a da de urma fetei.”

Mama Andreei și cei 3 frați ai ei au fost preluați de Protecția Copilului pentru adăpost și consiliere.