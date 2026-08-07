Faptele au avut loc folosind dispozitivele de tip token ale altor angajate ale societăţii, fără ştirea acestora. Femeia trecea în documente plăţi care ar fi fost făcute către furnizori, iar la IBAN contul său sau pe cel al soţului ei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că procurorii au finalizat cercetările într-un dosar care vizează efectuarea unor transferuri bancare frauduloase din conturile unei societăţi cu capital majoritar de stat care desfăşoară activităţi de interes public, iar vineri, 7 august, au dispus trimiterea în judecată a unei foste directoare economice în cadrul societăţii.

Aceasta se află sub control judiciar, fiind inculpată pentru infracţiuni de delapidare care a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (18 acte materiale), acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (18 acte materiale), fals informatic, în formă continuată (17 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (7 acte materiale), fals intelectual, în formă continuată (7 acte materiale) şi uz de fals, în formă continuată (7 acte materiale), toate în concurs real.

„Din probele administrate a rezultat că, în perioada 05.11.2024 – 24.02.2025, inculpata, care preluase atribuţiile de director economic începând cu luna octombrie 2024, ar fi conceput şi pus în executare un mecanism prin care şi-ar fi însuşit din patrimoniul societăţii suma totală de 4.541.041,12 lei, prin intermediul a 18 transferuri bancare succesive, cu valori individuale cuprinse între 22.500 lei şi 438.520 lei. Într-o primă etapă, inculpata ar fi obţinut, fără drept, mijloacele necesare autorizării plăţilor. Ordinele de plată ale societăţii se autorizau prin intermediul unei aplicaţii de tip internet banking, cu ajutorul unor dispozitive de autentificare (token) atribuite nominal altor două angajate cu drept de semnătură în bancă. Inculpata ar fi folosit, în mod repetat şi fără acordul titularelor, aceste dispozitive şi datele de autentificare aferente, accesând astfel fără drept, de 18 ori, sistemul informatic al instituţiei bancare. Într-o a doua etapă, la completarea ordinelor de plată, inculpata ar fi disimulat identitatea beneficiarului real: la rubrica destinată denumirii beneficiarului ar fi introdus denumirea unor furnizori reali ai societăţii ori a unor entităţi din cadrul aceluiaşi grup, iar la rubrica destinată contului IBAN al beneficiarului ar fi introdus propriul cont bancar sau contul unei societăţi comerciale administrate de soţul său” se arată în rechizitoriul procurorilor.

Transferurile au fost posibile întrucât aplicaţia bancară utilizată nu realiza verificarea automată a corespondenţei dintre denumirea beneficiarului şi contul IBAN.

„Într-o a treia etapă, pentru a conferi transferurilor o aparenţă de legalitate, ar fi fost întocmite, avizate şi înregistrate în evidenţele societăţii documente care atestau prestarea unor servicii care, în realitate, nu au fost prestate: referate de necesitate, facturi şi facturi proforme – una dintre facturi fiind emisă în două formate diferite –, situaţii de lucrări, precum şi centralizatoare zilnice de plăţi”, mai spun anchetatorii.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că femeia deferită justiţiei este fostă directoare ecnomică la compania Electrica Serv, deţinută în prooporţie de 99% de către Electrica SA, la care statul român este co-acţionar.

Electrica Serv realizează activitatea de întreţinere şi servicii energetice la nivelul grupului Electrica. Potrivit portalului companiei, „principalul obiect de activitate este realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru instalaţiile de distribuţie şi transport (110 kV) a energiei electrice, alte activităţi de prestări servicii, precum şi executarea lucrărilor de investiţii în sectorul energetic”.

În dosarul în care fosta directoare economică a companiei este inculpată pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave procurorii au dispus sechestru şi popriri până la concurenţa sumei de 4.541.041,12 lei, asupra bunurilor imobile, a conturi bancare şi a veniturilor salariale ale inculpatei.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis vineri, Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de menţinere a măsurii preventive a controlului judiciar şi a măsurilor asigurătorii.