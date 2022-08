Festivalul „Povestea Vinului”: Fondurile strânse vor fi folosite la restaurarea traseului mocăniței Transilvaniei

Festivalul vine și cu o campanie frumoasă. Fondurile strânse vor fi folosite la restaurarea traseului mocăniței Transilvaniei.

Tema de anul acesta a festivalului este „Pasaje în lumină" și este menită să aducă în atenția oamenilor straduțele înguste și pline de farmec, încadrate de clădiri cu istorie. Tururile ghidate prin vechiul burg pornesc lângă Turnul Dogarilor, singurul rămas în picioare din Bistrița medievală.

Bătrân: „S-au dus timpurile alea, dar destul de rău că s-au dus. Făceau tot feluri de lucruri din lemn”.

Ciprian Pop, meșter popular: „Este un bol din lemn de arin, făcut pe strungul medieval”.

Reporter: Cât v-a luat să îl faceți ?

Ciprian Pop, meșter popular: „Aproximativ două ore. Am început cu un butuc din lemn. L-am crăpat în două, pe urmă cu un compas am trasat un cerc ca să am cât de cât o idee cum va arăta bolul. Pe urmă l-am pus pe strung, unde am strunjit până i-am dat forma care am vrut”.

În timp ce unii au stat în faţa strungului, alții au expus straie tradiționale.

Femeie: „Anul trecut mi-a plăcut foarte mult și sper să rămână la același nivel această manifestare frumoasă”.

Organizatorii vor să folosească fondurile strânse în urma evenimentului ca să repună pe șine mocănița Transilvaniei.

Cristi Moldovan, organizator: „Scopul e să le arătăm oamenilor locurile mai puțin umblate ale orașului și îi invităm la un pahar de vin. Ce încercăm să facem noi e să conștinetizăm și să le arătăm omenilor că există un traseu de mocăniță pe care noi încercăm să îl restaurăm și să îl redeschidem în scop turistic”.

Festivalul continuă cu degustări de vin, proiecții de filme și concerte, până duminică.

