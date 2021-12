Bucovina, preferată de români și de Anul Nou. Cât costă un sejur all inclusive

La fel ca de Crăciun, mulți români au ales Bucovina ca destinație de vacanță pentru Revelion.

În toate stațiunile turistice din zonă, pensiunile și hotelurile sunt ocupate la capacitate maximă. Oaspeții se bucură de peisaje superbe, cu zăpadă din belșug, și de mâncăruri tradiționale.

La o pensiune din Gura Humorului, gazdele sunt pregătite ca de Revelion să îi încânte și pe cei mai exigenți musafiri.

Gheorghe Niță, proprietar de pensiune: „Uitați ce bunătățuri avem aici! Am tăiat porcul. Am afumat cărnița, am pus cârnații la uscat, pregătim friptura. Aici avem o covată cu bunătăți: chișcă, slănină, costiță. Aici avem brânzeturi produse în fabrica noastră, cu unt de casă, brânză de burduf, iaurturi."

Printre oaspeți, reporterul Știrilor Pro TV i-a întâlnit și pe Ilie Năstase și pe soția sa.

Ilie Năstase: „La București nu prea avem ocazia să mâncăm ce se mănâncă aici. Merge și cu puțină pălincă și cu puțină afinată. Am mers cu sania cu caii... Am stat mai mult pe afară. Am curățat și zăpada, am pus lemne pe foc”.

Peisajul este greu de egalat. Stratul de zăpadă depășește jumătate de metru.

Câțiva turiști din București s-au cazat în căsuțe tradiționale bucovinene vechi de peste un secol, la Cacica. Pentru un sejur all inclusive de trei nopți au plătit 2.400 de lei de persoană.

Gabriel, turist: „Chiar este Bucovina de poveste. Este genial. O să mergem cu Mocănița, o să mergem la salină, o să facem și un foc de tabăra, o să ne bucurăm de ciubăr."

Georgiana Păstrăv, proprietara complexului: „Avem pregătite bucate care dintre care mai alese, de la pește la Porchetta. Pregătim a doua zi de Revelion și un purcel la proțap. Îi plimbăm cu caruța și sania”.

La Ariniș, în Gura Humorului, se schiază. Turiștii se pot da cu săniuța sau pot urca în turnul din vârful muntelui ca să admire priveliștea și să facă fotografii.