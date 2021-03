Stațiunea Sovata, afectată negativ de o pârtie de schi deschisă doar în weekend. De ce anulează hotelierii rezervări

Deşi are doar o pârtie de schi de 900 de metri care funcţionează numai la sfârşit de săptămână, staţiunea Sovata a fost introdusă pe lista domeniilor schiabile din România.

Decizia îi afectează pe hotelieri, dar şi pe cei care au nevoie de tratamente balneare.

Domnul Karol a început azi un tratament special. Cu probleme la picioare, are nevoie de cel puţin zece tratamente ca durerile de la genunchi să fie ameliorate. Se poate considera norocos, şi asta deoarece a “prins” un loc în condiţiile în care cei de la baza de tratament au fost nevoiţi să renunţe la o parte din turiştii lor, care şi-au făcut rezervare pentru tratament.

Meşter Karoly, turist: „Am auzit că este posibilitate de tratament şi am venit. La genunchi, la spate, unde doare”

De tratament are nevoie şi doamna Elena care a venit tocmai din Bucureşti.

Gheorghe Elena, turist: „Nu am foarte mult timp liber şi am luat un sejur de cinci zile, reparaţii aşa din când în când, sunt bune. Masaj la coloană şi unde scurte pentru genunchi. Eu de un an de zile desfăşor activitatea în telemunca, stau în faţa calculatorului, deci îmi prinde bine.”

Situată în inima munţilor, staţiunea Sovata a fost încadrată ca destinaţie pentru agrement unde se practică sporturile de iarnă. La 10 kilometri depărtare este o pârtie de schi care funcţionează doar la sfârşit de săptămână.

În consecinţă, proprietarii unităţilor de cazare care respectă toată măsurile de protecţie au fost obligaţi să limiteze locurile disponibile.

Molnar Gabriella, reprezentant hotel: „Sovata întotdeauna a fost staţiunea balneară unde se efectuează tratamente reumatologice, ginecologice şi căile respiratorii, nicidecum cum am fost introduşi în ordonanţa de Guvern, printre staţiunile unde activitatea principală este schiatul şi sporturile de iarnă. Această hotărâre afectează grav atât persoanele care au nevoie de tratament. De exemplu, în martie rata de rezervare era de 96% iar din cauza acestei hotărâri a trebuit să renunţăm la 27% din acestea.”

Şi medicii spun că decizia îi va afecta pe cei care au nevoie de tratament şi s-au programat din vreme.

Multe rezervări vor fi anulate.

Dr. Harsan Cornel, medic: „Pacienţii doresc să vină, chiar astăzi am primit telefoane care m-au întrebat dacă Sovata funcţionează şi poate veni. Noi respectăm toate măsurile, noi ar trebui să funcţionăm din plin. Sovata este o staţiune de tratament, nu de agrement.”

Proprietarii unităţilor de cazare speră să găsească soluţii în perioada următoare.