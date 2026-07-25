Pe teritoriul naţional, ''există în continuare mai multe incendii care nu sunt aduse sub control'', printre care incendiile din Gironde (sud-vest), Landes (sud-vest) şi Var (sud-est), a adăugat ministrul cu prilejul unei şedinţe de informare asupra situaţiei incendiilor, scrie Agerpres.

În Gironde, ''incendiul a fost mai puţin virulent în această noapte decât cum ne temeam'' şi ''nu mai este convectiv'', ceea ce înseamnă că nu se mai autoalimentează, a declarat Laurent Nunez, sugerând ''oarecum'' o ''acalmie''.

Flăcările au devastat deja 40.000 de hectare - de patru ori suprafaţa Parisului - în acest departament şi alte ''57.000'' de persoane au fost evacuate în noaptea de vineri spre sâmbătă, cărora li se adaugă cele 110.000 de persoane nevoite să-şi părăsească locuinţa sau locul de vacanţă începând de miercuri.

De asemenea în Landes ''noaptea a fost puţin mai calmă'', iar ploile au permis creşterea nivelului de umiditate în cele două departamente.

Ministrul de Interne a estimat la ''30.000'' numărul de evacuări în departamentul Landes.

Conform acestei statistici, numărul persoanelor evacuate în sud-vest a ajuns la 197.000, dintre care 167.000 doar în Gironde. Laurent Nunez spune că este ''foarte probabil'' să fie vorba despre cea mai mare operaţiune de evacuare a civililor desfăşurată vreodată în Franţa pe timp de pace.

Primul zbor în contextul incendiilor al avionului de transport militar A400M este preconizat să aibă loc sâmbătă după-masă având ''drept misiune pulverizarea unor substanţe ignifuge în zonele din prima linie a incendiului''.

Potrivit Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere (EFFIS), 69.473 de hectare au fost pârjolite în Franţa de la începutul anului. Instituţia realizează această statistică cu ajutorul unei metodologii proprii în urma analizei imaginilor satelitare parţial automatizate şi excluzând incendii mai mici de 30 de hectare.