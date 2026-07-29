Cum vânzările sunt aproape blocate, prețul cărnii a scăzut considerabil.

Dintr-o turmă de peste 700 de oi și capre din județul Iași, o parte pleca până acum la export.

Din 7 iulie însă, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator, cu avizul medicului veterinar. La carcasă, abatoarele au scăzut contravaloarea plătită crescătorilor aproape la jumătate, spun fermierii.

Fermier: „A fost 22 de lei și 25, acum la 13-14 lei. Venea TIR-ul și le ducea la export, la arabi. Venea și lua 200-300 de capete, miei în general, dar și oi. Acum nu vine nimeni.”

Cioban: „Aș fi vândut pe cele care nu aveau lapte, să fie pentru carne. Se vindea la 28-30 de lei, acum la 14-15 lei.”

Gheorghe Manole, fermier: „În prezent, la abator, prețul a ajuns la doar 15-16 lei pe kilogram. În loc să crească, a scăzut. Nu ne mai acoperim nici măcar cheltuielile făcute.”

În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt șase focare de pestă a micilor rumegătoare: trei în județul Mureș, două în Timiș și unul în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara.

Bogdan Novenschi, director adjunct DSV Iași: „Nu sunt extraordinar de multe, dar sunt împrăștiate și sunt în curs de lichidare. Boala a circulat prin mai toată țara, în jurul a 30 de județe. Guvernul a dorit să se asigure că limitează transmiterea bolilor către alte exploatații.”

Boala, provocată de un virus, debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii, digestive și de o slăbire accentuată a animalelor.

Viorel Ionescu, medic-șef Serviciul de Control DSV Iași: „Tot ce se îmbolnăvește moare. Fiind o boală din lista A, metoda este exterminarea, deci uciderea animalelor din focar. Așa se eradichează boala.”

Primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș.