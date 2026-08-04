"În timp ce alte state îşi protejează fermierii, industria şi capitalul autohton, România pare să aleagă o direcţie opusă. În loc să reducă deficitul bugetar prin reforme reale, prin eliminarea risipei din administraţie, prin eficientizarea companiilor de stat şi prin stimularea investiţiilor, povara este transferată asupra celor care produc, investesc şi plătesc taxe. Deficitul bugetar nu poate fi redus prin falimentarea mediului de afaceri românesc şi prin sărăcirea populaţiei. O economie nu se dezvoltă prin taxe mai mari şi costuri de producţie tot mai ridicate, ci prin competitivitate, investiţii şi încurajarea capitalului autohton. România trăieşte din împrumuturi. Statul se împrumută pentru a acoperi cheltuieli curente, firmele se împrumută pentru a supravieţui, iar populaţia se împrumută pentru a face faţă costului vieţii. Acest model nu este sustenabil", se arată într-un comunicat al Pactului Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă.

În luna iulie, clasamentul preţului la motorină era următorul: Rusia - 0,79 euro/litru, SUA - 0,87 euro/l, China - 0,97 euro/l, Canada - 1,07 euro/l, Australia - 1,16 euro/l, Argentina - 1,23 euro/l, Noua Zeelandă - 1,34 euro/l, Turcia - 1,54 euro/l, Franţa - 1,78 euro/l, Ungaria - 1,90 euro/l, România - 2,00-2,08 euro/l, Marea Britanie - aproximativ 2,00 euro/l.

"Mesajul acestor cifre este îngrijorător: România se află printre statele cu cele mai ridicate preţuri la motorină din această comparaţie, deşi nivelul veniturilor şi al competitivităţii economiei este mult inferior celui din majoritatea acestor ţări. Pentru fermieri, transportatori şi industrie, fiecare cent în plus la combustibil înseamnă costuri de producţie mai mari şi competitivitate mai redusă", explică Nicu Vasile, în comunicat.

Potrivit acestuia, costul motorinei suportat de fermieri doar pentru pregătirea şi întreţinerea culturilor agricole se ridică la 1,72 euro/l, comparativ cu Franţa - 1,22 euro/l (-29%), Australia - 0,86 euro/l (-50%), SUA - 0,73 euro/l (-58%), Canada - 0,88 euro/l (-49%), Rusia - 0,60 (-65%) şi Argentina - 1,02 (-41%).

"Aceste diferenţe explică de ce fermierii români intră în competiţie cu un handicap major. În timp ce alte state reduc costurile de producţie prin politici fiscale şi scheme de sprijin, agricultorii români suportă unele dintre cele mai ridicate costuri cu motorina dintre competitorii lor direcţi şi nu numai. În plină campanie de recoltare, numeroşi fermieri reclamă dificultăţi în aprovizionarea cu motorină şi presiuni financiare majore. Aceste situaţii ar trebui analizate cu maximă transparenţă de autorităţile competente pentru a elimina orice suspiciune privind funcţionarea pieţei şi pentru a asigura aprovizionarea normală în perioadele critice", subliniază Vasile.

Nicu Vasile avertizează că, în cazul în care această politică fiscală şi economică va continua, consecinţele sunt previzibile: exploataţii agricole decapitalizate, investiţii amânate, insolvenţe şi executări silite, reducerea producţiei interne şi o dependenţă tot mai mare de importuri.

El atrage atenţia că România nu are nevoie de o economie bazată pe împrumuturi şi consum, ci de una bazată pe producţie, investiţii şi competitivitate, are nevoie de un stat care să fie partenerul celor care creează valoare, nu principalul factor care le măreşte costurile.