Fenomenul care afectează grav aproape toată țara. Imagini filmate cu drona: ”Cu toţii suntem panicaţi”

Este o toamnă plină de necazuri pentru cei care lucrează pământul. Din cauza secetei prelungite, pe unele terenuri nu mai cresc nici buruieni. În multe zone din ţară, n-a mai plouat de luni bune, iar agricultorii spun că solul este stors de apă.

În special în Vest, culturile de grâu şi răpiță sunt compromise. Fermierii ezită să scoată tractoarele pe câmp ca să nu îşi rupă utilajele. În judeţul Timiş, pe multe câmpuri, abia au ieşit câteva fire.

Localnic: "De la capătul parcelei până aici putem număra 1, 2 vreo 30 de fire într-un metru pătrat, care a prins probabil mai multă umezeală."

Pro TV

Specialiştii sunt îngrijoraţi şi spun că pământul nu mai are strop de apă, până la o jumătate de metru adâncime.

Prof. dr. Sorin Imbrea, decanul Facultăţii de Agricultură din Timişoara:"Ceea ce înseamnă că solul este transformat într-o piatră, deci este ca şi betonul. Este atât de uscat încât nu se poate mărunţi"

Pe o parcelă a fost semănat grâu în urmă cu 45 de zile, în momentul de faţă toată parcela trebuia să fie verde, planta să aibă cel puţin cinci centimetri înălţime. Însă grâul nici măcar nu a încolţit.

Situaţia este gravă în toată ţara. Aproape trei sferturi dintre terenurile agricole sunt la limita secetei extreme.

Alexander Degianski, reprezentant fermă: "Momentan pământul este ca un drob de sare, umiditate sub 17 la sută. Nimic nu creşte, nimic nu se poate lucra."

Pro TV

Meteorologii spun că în ultimele trei luni, în vest au căzut cel mult 30 de litri de apă pe metrul pătrat, asta în condiţiile în care cantitatea normală era de cinci ori mai mare.

Silvia Barbu, director Centrul Meteorologic Banat-Crișana: "Avem o secetă de la moderată până la secetă extremă. Solul categoric a avut de suferit dat fiind faptul ca rezerva de umiditate pe care a avut-o, s-a epuizat."



În Galaţi, pluviometrele, acele dispozitive care măsoară cantitatea de precipitaţii, au devenit adăpost pentru păianjeni.

Pro TV

Până acum ar fi trebuit să se înregistreze precipitaţii de cel puţin 400 de litri pe metrul pătrat, dar în ultimele opt luni abia s-au atins 100.

Cătălin Ionescu, inginer agronom: "Nu a răsărit absolut nimic, nici măcar buruiana nu creşte în tarlaua noastră. Trebuia să fie la înălţimea asta la vremea asta."

Situaţia este disperată şi pentru fermierii din judeţul Buzău. Pentru prima dată îl ultimii zece ani, agricultorii au cerut pomparea apei pentru irigaţii şi în luna noiembrie.

Pro TV

Gheorghe Mihalache, director adjunct ANIF Buzău: "Dacă ar fi să facem o comparaţie cu lunile de vară, unde întâlnim un consum mediu de circa 2 000 000 mc, vedem că ne situăm aproximativ la nivelul unei luni de vară.Acesta ar fi primul an când întâlnim o astfel de situaţie."



Gabriel Buga, fermier: "Răpită 70-80 la sută am întors-o. Orzul, cum vedeţi, nerăsărit, grâul nerăsărit, va fi un an foarte dificil. "



Şi în Constanța cifrele sunt critice.

Gheorghe Lamureanu, administrator societate agricolă: "Traversam un an cum nu am mai văzut de 45 de ani, cu toţii suntem panicaţi pentru că până la această oră nu este răsărit nici măcar 1 la sută din suprafaţa agricolă a judeţului. Vom traversa, cel mai probabil, unul dintre cei mai grei ani agricoli."



Meteorologii spun că abia în luna decembrie sunt anunţate precipitaţii ceva mai consistente.

