Corespondent PROTV: „Tânăra de 19 ani le-ar fi povestit polițiștilor că se plimba pe o stradă din localitatea Scorțeni, când, lângă ea, a oprit un autoturism din care a coborât o femeie furioasă. Aceasta a tras-o de păr și a urcat-o cu forța în mașină, apoi a condus aproape jumătate de oră, până la Mărginenii de Jos, unde locuia. Femeia de 30 de ani ar fi vrut să-și confrunte soțul, pe care îl bănuia de infidelitate. Bărbatul nu era acasă, dar erau socrii șoferiței. Aceștia, când au văzut-o pe tânăra de 19 ani speriată, și-au dat seama că nora lor poate fi acuzată de sechestrare, așa că au decis să ducă ei victima înapoi la Scorțeni. În final, tânăra a mers la poliție. În urma cercetărilor, suspecta a fost inițial reținută pentru 24 de ore, apoi eliberată. Este cercetată pentru lipsire de libertate și loviri și alte violențe.”