Femeie din Cluj, hărțuită luni întregi de fostul iubit. Bărbatul a fost arestat după ce a încălcat ordinul de protecție
O femeie din Cluj-Napoca a trăit un coșmar mai multe luni la rând, timp în care a fost terorizată de fostul ei iubit. Acesta a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție și a recurs inclusiv la amenințări.
Totul ar fi început în luna martie, după ce cuplul ar fi pus capăt relației. Bărbatul nu s-ar fi împăcat însă cu ideea, așa că într-o noapte așteptat-o pe fosta lui parteneră în apropierea casei ei pentru a discuta.
După un scurt schimb de replici, a devenit violent. Potrivit procurorilor, individul ar fi agresat-o pe femeie, chiar în fața trecătorilor, iar după aceea, i-a smuls geanta și s-a făcut nevăzut.
Câteva zile mai târziu, folosind cheia pe care a găsit-o în poșeta fostei sale iubite, a intrat pe furiș în locuința acesteia și i-a furat laptopul.
Au urmat 4 luni de groază pentru victima hărțuită. Deși a reușit să obțină un ordin de protecție, fostul ei iubit a continuat să o caute, spun anchetatorii. Ar fi sunat-o și i-ar fi scris sute de mesaje pe mai multe rețele sociale, insistând să se vadă cu ea.
Mai mult, ar fi forțat-o să reia relația, amenințând-o că va face publice imagini compromițătoare cu ea.
În cele din urmă, bărbatul a fost arestat prevenitv pentru 30 de zile și este cercetat pentru tâlhărie calificată, tulburarea ordinii şi liniştii publice, încălcarea ordinului de protecţie şi şantaj.