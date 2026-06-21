Rezultatele loto din 21 iunie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,40 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro).

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).