Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis un mesaj Ro-Alert și peste 300 de oameni au fost evacuați. Mai multe persoane au făcut atac de panică.

Incendiul a pornit din curtea unei bătrâne, în jurul orei 9 și jumătate. În câteva zeci de minute, pompierii care au intervenit cu două autospeciale au cerut suplimentarea forțelor, pentru că focul se propagase la alte 11 case.

Mobilizare de forțe pentru stingerea flăcărilor

Oamenii s-au speriat îngrozitor iar unii au cerut ajutor inclusiv pe rețelele sociale. Patru persoane au făcut atac de panică, iar un tânăr a fost rănit la o mână de o bucată de tablă desprinsă de pe un acoperiș. În scurt timp, în ajutorul pompierilor din Vrancea au venit militari din județele învecinate. Spaima generală s-a amplificat când cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au rămas fără apă.

Maior Florin Olaru, ISU Vrancea: La fața locului acționează 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, șapte autospeciale pentru muncă operativă, trei microbuze pentru transportul personalului, două echipaje SMURD și 228 pompieri militari. Peste 30 de polițiști și 160 de jandarmi acționează în sistem integrat.

Prefectul județului Vrancea a anunțat că familiile care au rămas fără locuințe vor fi ajutate de stat, iar primarul din Soveja spune că le va asigura cazarea la pensiunile din zonă celor care nu pot pleca la rude.