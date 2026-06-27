Bogdan Ivan a fost implicat, joi seară, într-un accident rutier produs în municipiul Bistriţa. Acesta a fost întrebat sâmbătă, la Palatul Parlamentului, ce s-a întâmplat atunci şi cine a fost de vină.

"Eu am fost de vină pentru că n-am acordat prioritate unui autobuz pe care efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcţia din care a venit acel autobuz şi, efectiv, nu l-am văzut. Din fericire pentru mine şi familia mea, pentru că era şi copilul meu de trei ani în maşină, am rămas doar cu câteva vânătăi şi cu o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie. A fost, repet, vina mea pentru că n-am acordat prioritate acelui autobuz", a spus Ivan.