Explicaţia bărbatului care și-a târât câinele pe șosea: ”Nu avea loc în mașină”

Un bărbat de 72 de ani, din Turnu Măgurele este cercetat penal, pentru cruzime față de animale. El și-a legat câinele de mașină și a pornit cu el târâș, pe șosea.

Mai mulți șoferi l-au forțat să oprească în trafic și i-au cerut să dezlege animalul rănit. Unul dintre ei a filmat cu telefonul, și a facut publice secvențele, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu.

Proprietarul bietului animal crede că un câine poate fugi cu 60 de kilometri pe oră pe şosea, tras în lesă. L-a luat de la o stână, unde îl lăsase şi a decis să îl ducă acasă, târâş în viteza maşinii. „Lasă-l, domnule, că e al meu şi îl tratez", s-a justificat.

Contactat de Ştirile PROTV, bărbatul, fost profesor, susţine că nu şi-a mai luat câinele în maşină pentru că nu mai avea loc. "Nu are nimic, am zis să-l leg că nu aveam altă posibilitate şi era aproape Islazul de târla asta şi am mers foarte încet ca el să meargă aşa, ca după o căruţă. M-am făcut 100 de metri de la stâna şi am oprit, cred că el a opus un pic de rezistenţă, d-asta s-a julit puţin pe talpa de asfalt.”

Alţi şoferi aflaţi în trafic l-au blocat pe şosea când au văzut cum îl torturează şi nu l-au lăsat se plece până când câinele nu a fost luat pe sus.

Poliţiştii i-au făcut dosar penal pentru că a încălcat legea privind protecţia animalelor. Câinele a supravieţuit, a fost luat şi dus la direcţia veterinară pentru îngrijiri.

Dosarul a fost înaintat unui procuror iar proprietarul urmează să fie chemat la audieri. Dacă va fi găsit vinovat pentru rănirea sau schingiuirea animalului, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea până la un an sau amendă. Fostul profesor spune că mai are acasă 3 câini şi că nu îşi permite să-i crească pe toţi, aşa că se gândeşte să-l ducă pe cel legat de maşină la ecarisaj, dacă nu îi poate găsi alt stăpân.