Experiment făcut în premieră în România. Cum ar putea revoluționa dronele modul în care probele biologice ajung în spitale

Primul test oficial a fost făcut la Oradea între secţiile externe ale Spitalului judeţean de urgenţă şi laboratorul central. Iar experimentul a fost un succes. O astfel de dronă economiseşte timp preţios, dar şi bani, într-o situație de urgență.

După o săptămână în care au fost făcute nenumărate probe, sâmbătă, drona a pornit în zbor spre Spitalul Municipal.

Primăria Oradea a pus bazele acestui proiect al dronelor medicale, în colaborare cu o firmă din Australia. Pot transfera astfel, pe calea aerului, probe biologice, rezerve de sânge sau echipamente medicale de mici dimensiuni.

Rory Houston - reprezentantul companiei furnizoare: ”Una din provocările din timpul testelor din această săptămână a fost vântul puternic. De aceea, drona este prevăzută cu echipamente pentru urgențe: avem la bord o parașută, pe traseu avem puncte de aterizare de siguranță.”

Mihai Jurca - city-manager Oradea: "Cutia pe care noi am adus-o pentru acest proiect, pe baza testelor, am văzut că nu este suficient de aerodinamică și poate crea tot felul de turbulențe, și atunci am renunțat la folosirea ei. Cutiile vor fi în funcție de tipul de material pe care îl transportăm."

În timpul zborului, traseul dronei este urmărit dintr-un birou de comandă.

Drona poate transporta până la trei kilograme de probe, cu o viteză de 40 km/h.

O astfel de dronă se dovedește foarte utilă în special în orașele mari din țară acolo unde traficul de cele mai multe ori este sufocant. În cazul celei folosite la Oradea, testele inițiale au arătat că timpii de așteptare pentru un transport de materiale biologice de la un spital la altul ar putea fi reduși chiar și de trei ori!

Gheorghe Carp - manager Spitalul Județean de Urgență Oradea: ”Este disponibil 24 din 24, pentru că poate să zboare și noaptea. În al doilea rând, personalul de la heliport va fi instruit ca să piloteze aceste drone, deci nu trebuie să angajăm alt personal, iar costrurile de funcționare sunt mult reduse față de mașini".

Pentru coordonarea acestor tipuri de transport, va fi nevoie de doi, maximum trei oameni.

Drona care a zburat sâmbătă între două spitale costă 60.000 de euro, însă, Primăria ar putea cumpăra şi modele mai performante, de 100 de mii de euro. Decizia finală va fi luată în săptămânile următoare.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-01-2023 19:30