EXCLUSIV. Mărturia singurului român condamnat pe viaţă pentru crimele sale. "Nu am avut remuşcări. Cine să mă ierte pe mine?"

Într-un interviu acordat în 2011 postului Acasă TV, bărbatul a vorbit cu degajare despre ororile și crimele pe care le-a comis.

În 2011, Marius Csampar, condamnat practic la închisoare pe viaţă pentru cele 6 crime comise într-un dosar unic în istoria României contemporane, făcea declaraţii curâtremurătoare în interviul acordat Acasă TV (în prezent Pro 2).

„Nu m-am răzgândit, pentru că dacă m-ar fi rugat: „Lasă-mă în viață, te rog frumos, nu mă omorî”, chestii d-astea, poate că m-ar fi înmuiat, dar „Lasă-mă te rog în pace, nu mai da, că mâine mă duc la Poliție”, păi stai puțin, că nu mai apuci a doua zi. Poate ca eu credeam ca faptele astea le fac curat sau perfect, dar crimă perfectă nu exista și dacă riscam să ajung la pușcărie din cauza unui tâmpit pe care l-aș fi lăsat în viață când mi-a greșit, poate că, fiind arestat, ajungea la mine mai repede, deci eu nu aveam voie să greșesc”, a povestit Csampar.

„Crima e cea mai ușoară faptă, adică e exact ca și țigara”



„În momentul în care am făcut prima crimă conștient, din momentul ăla nu mai avea voie să greșesc. Nimănui nu-i trecea prin cap că eu am ajuns să fiu în stare să iau viața unui om. Pot să mă consider născut asasin, dar nimeni nu se naște asasin, devii pe parcurs. Crima e cea mai ușoară faptă, adica e exact ca și țigara, ca mersul pe bicicletă. Dacă ai băgat o dată țigara în gură, te înveți și începi să fumezi și nu te mai lași”, mai spunea el în timpul interviului.

„Am căutat întotdeauna când făceam câte o infracțiune de genul ăsta să șterg urmele, pentru că la mine nu mai încăpea îndoiala de a avea remușcări sau de a te speria sau mai știu eu ce. Eu eram cât se poate de lucid și cât se poate de ordonat, ca să nu las în urmă indicii, probe sau mai știu eu ce. Nu am fost genul de om care să mă sperii, am realizat ce am făcut, am vrut să fac ce am făcut și am căutat după aceea să fiu același Marius fără să dau de bănuit la nimeni, să am o viață dublă, cea de infractor și cea de copil liniștit, că eram un copil atunci. Toată lumea știa că „mai sparge și el mai fura și el de colo, dar nimănui nu-i trecea prin cap că eu am ajuns să fiu în stare să iau viața unui om”, a mai zis el.

Când a fost întrebat dacă se mai gândește la victimele sale, el a dat un răspuns halucinant: „Ar fi culmea. De ce m-aș gândi la ele?”

Bărbatul a povestit cu nonșalanță despre prima crimă, în care victimă i-a fost o femeie.

„Nu eram nici tâmpit să mă duc înapoi să văd dacă se simte bine sau să-i duc, eu știu, vreun buchet de flori. Nu mă întorceam niciodată la locul crimei, numai un tâmpit ar face asta. Nu am avut remușcări. Poate că am fost o fire mai puternică. Și dacă îmi pare rău și dacă le regret, crezi că poate să se mai întoarcă înapoi sau să mă mai ierte cineva pe mine? Aș avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu, nu de iertarea opiniei. Toți avem păcate, mai multe sau mai puține și nu cred că e în măsură opinia sau societatea să mă judece pe mine”, spunea criminalul.

Oamenii l-au asemânat cu Rîmaru, controversatul criminal în serie



Despre el s-a spus că ar fi Rîmaru 2, iar el are argumente că asemănarea este nefericită și că el este total diferit de controversatul personaj.

„Rîmaru omora și viola, el era un maniac, nu că n-aș fi și eu un maniac, dar el era un maniac sexual, deci el omora și viola, pe când eu n-am violat pe nimeni. Lui poți să-i spui criminal în serie, pentru că toate sunt la fel, ale mele nu sunt la fel. La fiecare faptă aveam alt mod de operare, nu același”, a explicat el.

După gratii, ucigașul spune că viața lui s-a schimbat și că acum este bunul samaritean care întoarce și celălalt obraz atunci când cineva îi dă o palmă.

„M-am dat definitiv la fund. Am situații în penitenciar care trebuie să fac în așa fel, eu, să caut să le aplanez și le aplanez lăsându-mă umilit, prin înjurături, prin a lua o palmă sau un pumn, că nu e problemă asta, tot ca să nu iasă mai rău”, a mai adăugat Csampar.

Istoria lui Csampar. Cine au fost victimele sale



Un complet de judecată din Mehedinți a admis cererea de liberare condiționată a lui Marius Csampar, încarcerat la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin pentru uciderea a șase oameni.

Unul dintre polițiștii care a lucrat la acest caz a declarat că speră ca acesta să își fi învățat lecția.

„Avem obligația să îi acordăm un credit moral pentru cei 22 de ani petrecuți după gratii. Are referințe favorabile și rapoarte pozitive. Acest lucru i-a determinat pe membrii comisiei de liberări conditionate și mai apoi instanța să îl pună în libertate. Sper ca anii de închisoare să-l fi adus pe calea cea dreaptă. El afirma atunci că e un justițiar al celor fără adăpost. Sper că și-a dat seama că alții sunt cei care fac justiția”, a mai adăugat polițistul.

O femeie a fost prima victimă a acestuia, în luna decembrie a anului 1993. După câteva luni, a ucis un bărbat care nu a vrut să-i dea bani și un prieten care voia să-l dea pe mâna poliției.

Corpul l-a aruncat într-un canal, iar capul într-un lac. A patra victimă a fost tot un prieten, pe care îl suspecta că vrea să-l trădeze. Apoi, victimă i-a căzut fosta gazdă, iar ultimul ucis a fost un prieten cu care comitea tâlhăriile.

Csampar avea 22 de ani când a fost condamnat la închisoare pe viață. A comis prima crimă la 16 ani. A acționat, de fiecare dată, de unul singur și este bănuit și de alte cazuri rămase cu autor necunoscut.

Pedeapsa însumată pentru crimele pe care le-a comis ar fi de 135 de ani.

Vedeți restul interviului în clipul video.