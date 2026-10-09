Din numărul total de călătorii, 848 de milioane au fost călătorii interne (70% din total), iar 264 de milioane (22%) au fost călătorii în străinătate, dar în spaţiul comunitar, ceea ce înseamnă că 92% din totalul călătoriilor făcute de rezidenţii UE anul trecut au fost în ţări din interiorul blocului comunitar, potrivit Agerpres.

România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor în interiorul țării

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost înregistrată în România (89%). Pe locurile următoare se situează Spania (87%), Grecia, Franţa şi Portugalia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%), urmată de Belgia (29%) şi Malta (32%).

În cazul României, datele Eurostat arată că ponderea călătoriilor în interiorul ţării s-a redus uşor de la 90% în 2024, până la 89% în 2025.

Datele Eurostat mai arată că, deşi numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuieile totale au fost mai mari în cazul călătoriilor în străinătate. În 2025, rezidenţii UE au cheltuit 266,2 miliarde de euro pentru călătorii interne şi 379,4 miliarde euro pentru călătoriile în străinătate.

În cazul călătoriilor interne, cazarea şi transportul au reprezentat mai mult de jumătate din cheltuieli, 34% (90,3 miliarde euro), respectiv 21% (56 miliarde euro).

În ceea ce priveşte călătoriile în străinătate, rezidenţii UE au cheltuit mai mult pentru cazare (35% sau 131,3 miliarde euro) şi transport (32% sau 121,5 miliarde euro).