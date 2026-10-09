"Interesul a fost crescut. Eu cred că astăzi au fost suficient de multe locuri de muncă pentru cei care au venit la bursă, din toate domeniile. Deocamdată, încă sunt locuri de muncă în toate domeniile. Am organizat bursa la Slatina, la Casa Timeretului şi la Caracal, la agenţia locală. Au participat 37 de angajatori, am avut aproximativ 300 de locuri de muncă. Locurile de muncă au fost şi pentru cei cu studii superioare şi pentru cei cu studii medii", a precizat vineri, pentru Agerpres, şeful instituţiei organizatoare, Constantin Cîtu.

La Slatina, circa o treime din locurile de muncă disponibile au fost la companii mari de pe platforma industrială, respectiv Pirelli şi Alro, dar au prezentat posturi vacante şi firme mici sau mijlocii, care vor să angajeze în special personal cu pregătire medie în sectoare de activitate precum comerţul, confecţiile textile, construcţiile.

"Am avut prezenţi în bursă şi mari angajatori de pe platforma industrială, cei de la Pirelli cu 28 de locuri de muncă, cei de la Alro au avut undeva la 40 de locuri de muncă. De asemenea, am organizat ateliere de lucru în sala mare a Casei Tineretului cu copiii care au terminat şi care urmează să termine anul IV de liceu, pentru informare, pentru a le comunica şi ce trebuie să facă atunci când îşi caută un loc de muncă. De asemenea, în bursă au venit şi instituţii ale statului (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeria, Poliţie, Centrul Militar Judeţean n.r.) care au prezentat oferta educaţională", a adăugat şeful AJOFM Olt.

Unul dintre angajatorii prezenţi, Marina Perpelea, care are o afacere în domeniul confecţiilor textile în comuna Optaşi, a avut disponibile 10 locuri de muncă vacante la firma sa de confecţii şi alte 10 la societăţile fiicei şi fiului ei. Până la finalul evenimentului, pe lista de selecţie în vederea angajării, antreprenoarea avea înscrise aproximativ 50 de persoane, dintre care o treime pentru a lucra la o fabrică de hârtie igienică şi şerveţele.

"Prima mea firmă este din 1991 şi rezistăm în continuare, are profilul confecţii textile în sistem lohn. Şi am rezistat şi rezistăm bine. Colectivul meu este format din şef de producţie, din tehnic care face orice şi după o poză. Şi avem CTC, avem şef de sală, avem un colectiv bun cu care putem să facem orice, o expresie a unui băiat 'doamna, dacă e nevoie să facem avioane, facem avioane'. Avem pe fiecare firmă cam câte 10-15 angajaţi, avem şi colaboratori, croim şi dăm şi altor firme de lucru. Noi suntem chiar mulţumiţi (de bursa locurilor de muncă n.r.). Nu sunt la prima participare, dar tot timpul a fost benefică. Astăzi am recrutat în jur de cincizeci de persoane pe care am discutat că le contactăm", a spus antreprenoarea.

În privinţa salarizării, aceasta a declarat că pentru angajările noi oferă salariul minim conform pregătirii.

"Imediat ce vine un om, nu putem să-i spunem un salariu anume, decât salariul minim. Tu-i spui salariul minim, dar dacă tu-l vezi că el trage şi ţine cu casa şi este priceput, atunci normal că-l motivezi să fie mulţumit. Până la salariul în care omul să vină de drag la muncă. (Sunt n.r.) plecări poate în alt domeniu sau plecări afară, dar în acelaşi domeniu, exclus aşa ceva. Omul nu pleacă din acest domeniu, tot în acest domeniu. Programul de lucru este de 8 ore, sfânt, se rupe uşa în două, nu rămânem suplimentar", a adăugat Marina Perpelea.

Șomer după aproape 40 de ani de muncă

Printre şomerii prezenţi la bursa locurilor de muncă au fost şi persoane care au declarat că s-au prezentat mai mult pentru a-şi viza documentele în vederea continuării perioadei de şomaj, într-o asemenea situaţie fiind şi un bărbat care a spus că mai are doar câteva luni până când va întruni condiţiile de pensionare, însă în această vară a rămas fără slujbă după aproape 40 de ani de muncă.

"Am fost la bursa locurilor de muncă, nu sunt în căutarea locurilor de muncă pentru că mai am foarte puţin şi mă pensionez. S-a întâmplat că de la 1 iulie 2026 toate autoutilitarele de transport internaţional au fost dotate cu cartograf. Altă metodă de lucru, sarcini în plus şi din acest motiv şeful meu nu a dorit să mai investească banii în autoutilitarele pe care le aveam în dotare şi singura mea variantă a fost această indemnizaţie de şomaj. 1986 a fost primul an de muncă în care m-am angajat", a spus bărbatul.

El a arătat că a avut mai multe locuri de muncă timp de 40 de ani, însă anul viitor se poate pensiona şi de aceea nu ar mai vrea să se angajeze, să nu "încurce" doar pentru câteva luni.

"Am făcut de toate. Am început din lăcătuşerie, am fost lăcătuş mecanic, am fost gestionar staţie Peco, iar de vreo 20 de ani fac şoferie, conducător auto. Acum am o indemnizaţie de 975 de lei. Aştept, aştept cu nerăbdare şi ziua asta (a pensionării n.r.) pentru că vreau să mă liniştesc. Adică mi-ajunge. Eu lucrez de 40 de ani şi am făcut toate meseriile posibile. Sincer, la momentul ăsta nu (s-ar angaja n.r.), pentru că aş încurca pe cineva să mă duc să mă angajez şi să-i spun 'peste 7-8 luni, ştiţi, o să-mi bag dosarul de pensionare'. Mai rău îl încurc", a arătat bărbatul.

La bursa locurilor de muncă de muncă pentru absolvenţi au participat vineri, în judeţul Olt, aproximativ 580 de persoane, dintre care 75 au fost absolvenţi. La Slatina au fost prezenţi 28 de angajatori cu 209 locuri de muncă vacante şi la Caracal au fost 9 angajatori cu 125 de posturi disponibile.