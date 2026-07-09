În vârstă de 44 de ani, Mureșan abia ieșise de la saună și s-a aruncat în apă. Medicii suspectează că intrarea bruscă i-ar fi provocat un șoc, care i-ar fi putut fi fatal. Anchetatorii așteaptă rezultatele legiștilor.

Miercuri noapte, Gabriel Mureșan era cu prietenii pe pontonul unui lac care aparține de comuna Apold.

După saună, fostul mijlocaș a intrat să se răcorească în apă. Din cauza unui posibil șoc termic sau a unor probleme medicale de care nu știa acestuia i s-ar fi făcut rău și nu a mai reușit să iasă la suprafață.

La ora 22:50, martorii au cerut ajutor la 112. Unul dintre prietenii bărbatului, care este preot în comună, a sărit să îl caute până la venirea salvatorilor.

Lucian Toni, preot comuna Apold: "După ce am făcut saună, am intrat în lac toți trei. Gabi a ieșit la înot până pe cealaltă parte, pe lac și îl așteptam să vină. M-am întors înapoi, am văzut că era greu să înoate, am ieșit repede pe paddle-bord (n.r. - placă de surf pentru vâslit). M-am dus în direcția în care l-am văzut ultima oară, și am început să mă scufund, la nimereală."

Pompierii au cerut ajutorul scafandrilor, iar căutările disperate au continuat zeci de minute.

Într-un final, echipajele au reușit localizarea trupului fostului sportiv cu ajutorul ceasului inteligent pe care acesta îl avea la mână.

Kovacs Robert, șef Salvamont Mureș: "În 40 de minute au reușit să găsească, l-au sustras din apă și au predat echipajelor medicale, care au început resuscitarea."

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: "Acesta a fost identificat în stare de inconștiență fiind transportat la spital. Ulterior, din nefericire, acesta a decedat."

Născut la Sighișoara, pe 13 februarie 1982, Gabi Mureșan a fost definiția omului dintr-o bucată, spun foștii săi colegi de echipă.

Un războinic curajos pe teren, denumit și "mijlocașul de fier din Gruia." La CFR Cluj a trăit cei mai buni ani ai carierei.

Corespondent PRO TV: „La CFR Cluj, Gabi Mureșan a jucat timp de șase ani, între 2007 și 2013. Alături de echipă a câștigat de trei ori Cupa României și de trei ori Campionatul, fiind si căpitanul formației. Evoluția la CFR i-a adus și convocarea la echipa națională a României, pentru care a bifat nouă selecții”.

Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj: „A fost un mare fotbalist cu inima cât trei, un luptător, un învingător, un om foarte corect, asta mi-a plăcut la el, niciodată nu mințea și spunea ce gândea."

După ce a agățat ghetele în cui, Mureșan a ales un drum atipic. S-a întors acasă, în comuna natală, Apold, unde a fost ales primar.

Localnică Apold: „A fost un om foarte bun, a ajutat pe toată lumea...".

Federația Română de Fotbal, dar și UEFA au transmis mesaje de condoleanțe familiei.