Paznicii le vor verifica legitimațiile copiilor. Însă majoritatea școlilor mici nu au oameni de pază, iar ordinea cade în sarcina profesorilor și a femeii de serviciu. În sistemul de stat nu există buton de panică, prin care pot fi alertați simultan toți cei din clădire ori care să fie conectat la serviciile de urgență.

Doar unele au camere de supraveghere și au stabilit o zonă de refugiu, în caz de calamitate sau atac, așa cum a cerut, acum o lună, Ministerul Educației.

Incidentul a stârnit teamă în rândul părinților

E o liniște aparentă în zorii zilei la o școală din cartierul bucureștean Ferentari. Vestea atacului recent a stârnit teamă în rândul părinților, mai ales că rata infracționalității în zonă e foarte ridicată.

Elevii intră în curte printr-o poartă îngustă din spate, ca să fie ușor de verificat. Celor doi paznici li s-a alăturat și mecanicul școlii.

Potrivit legii învățământului, finanțarea pazei o asigură școlile, care pot angaja paznici, dar și primăriile, prin firme private de securitate și polițiști locali.

Școlile mici sau sărace nu au bani pentru paznici, așa că în unele cazuri sarcina siguranței copiilor au preluat-o, neoficial, asociațiile de părinți, care plătesc un om de ordine.

Corespondent ȘtirileProTV: Sistemul școlar are un singur mecanism general de reacție în cazul unor situații violente, indiferent că e vorba de bătăi între elevi, un intrus care agresează copii sau profesori sau un preșcolar care-și julește genunchii în curtea grădiniței: directorul cheamă poliția și ambulanța, apoi contactează părinții. Altfel, nivelul de siguranță al unității școlare depinde de consecvența conducerii, care menține sau nu regulile.

Într-un liceu din Rahova, elevii nu mai intră în curte fără carnet cu poză.

Problema e însă că, în unele cazuri, pericolul vine din interior. Anul școlar trecut, polițiștii au anchetat peste 1.800 de acte de violență care au implicat elevi.

Potrivit Inspectoratului General de Poliție, în ultimii 3 ani au fost 5 cazuri grave în care elevi între 13 și 18 ani, patru băieți și o fată, și-au atacat cu cuțitul profesorii sau colegii. Incidentele s-au petrecut în sala de clasă, în curte sau în apropierea unor școli. Unul dintre atacatori și-a înjunghiat mortal bunica, după câteva luni de la primul atac.

În plus, legea nu le cere angajaților școlii să parcurgă un curs de prim ajutor, ca să-i poată ajuta pe copiii răniți, până la sosirea ambulanței.

Pentru școlile private, bugetul pentru pază și echipamente de acces e mult mai generos.

Mariana Stan, director: În acest caz, elevii, dar și profesorii intră cu legitimații, brățări electronice, coduri QR pe telefon sau inele cu senzor.