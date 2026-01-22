Ioana Cadîr, General Manager, Jam Session Agency, a fost desemnată Președinte al Comitetului de Organizare Effie Awards România 2026 și subliniază rolul strategic al Effie în dezvoltarea industriei locale:

„Effie România este, fără îndoială, cel mai relevant reper al eficienței și creativității în comunicare. Nu s-a rezumat niciodată la a premia campanii, ci a contribuit activ la maturizarea pieței, inspirând generații de specialiști să gândească mai strategic și să fie din ce în ce mai responsabili.

Pentru mine, 2026 începe în forță cu acceptarea rolului de a coordona comitetul Effie de anul acesta, o mare provocare într-un context în care complexitatea și relevanța festivalului sunt în continuă creștere. Le mulțumesc colegilor din comitet pentru votul de încredere și sper ca, împreună, să reușim să virăm și mai mult conversația de la o competiție între publicitari către o platformă de leadership.”

Comitetul de Organizare Effie Awards România 2026:

Ioana Cadîr – Președinte Comitet de Organizare & General Manager, Jam Session Agency

– Președinte Comitet de Organizare & General Manager, Jam Session Agency Ștefan Chirițescu – Chief Strategy Officer, McCann Bucharest

– Chief Strategy Officer, McCann Bucharest Diana Crâșmariu – General Manager & Head of Strategy, Cohn & Jansen Creative Network

– General Manager & Head of Strategy, Cohn & Jansen Creative Network Cătălin Albu – Associate Managing Director, Publicis România

– Associate Managing Director, Publicis România Roxana Memetea – Managing Partner, DDB România

– Managing Partner, DDB România Laurențiu Semeniuc – Head of Strategy, Saatchi Creative Hub

– Head of Strategy, Saatchi Creative Hub Elia Cazan – Senior Director Brand & Sales, P&G South East Europe

– Senior Director Brand & Sales, P&G South East Europe Sergiu Mircea – Director Executiv, Marketing, Comunicare și CX, Banca Transilvania

– Director Executiv, Marketing, Comunicare și CX, Banca Transilvania Maria Vatamanu – Head of Strategy, MRM România

– Head of Strategy, MRM România Oana-Raluca Năstase – Integrated Strategy Director, Leo Bucharest

– Integrated Strategy Director, Leo Bucharest Valentina Vesler – Head of Communications, Valvis Holding

– Head of Communications, Valvis Holding Roxana Mătășel – Marketing Director, Sphera Franchise Group (KFC, Taco Bell & Pizza Hut)

– Marketing Director, Sphera Franchise Group (KFC, Taco Bell & Pizza Hut) Monica Dudău – Head of Marketing, Real Estate Europe, OLX Group

Prin expertiza și perspectivele complementare ale membrilor săi, Comitetul de Organizare Effie Awards România 2026 își propune să continue promovarea excelenței, inovației și eficienței demonstrabile în marketing.

Aliniat la standardele internaționale Effie Worldwide, comitetul acționează an de an pentru a transforma competiția într-un reper incontestabil al excelenței în eficiența marketingului și comunicării, cu recunoaștere locală și internațională.

Mai multe detalii despre calendarul competiției și ediția Effie Awards România 2026 vor fi anunțate în perioada următoare www.effie.ro

Despre Effie Awards

Effie Awards este un festival internațional organizat sub licența Effie Worldwide, Inc. Lansat în 1968 în Statele Unite, Effie este unul dintre cele mai importante repere globale din industria de marketing și comunicare, recunoscut pentru focusul său pe eficiența demonstrabilă a campaniilor.

Effie Awards România este organizat de International Advertising Association România (IAA România), în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Publicitate din România (UAPR)

