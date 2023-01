După sărbători, în urma noastră au rămas ca de obicei tone întregi de gunoaie. Risipa de mâncare s-a mai domolit pe alocuri

Gunoierii nu au mai strâns de la gospodării atât de mult hrană aruncată ca în alți ani, când cantitățile erau în creștere. Chiar și așa, de Crăciun și Revelion ajung la tomberon cu 15% mai multe deșeuri decât într-o perioadă obișnuită.

Pare că în 2022 preturile mari i-au convins pe oameni să nu mai cumpere compulsiv înainte de sărbători pentru ca apoi să arunce munţi de mâncare.

Femeie: ”Nu am aruncat nimic. Pe cadouri am cheltuit mai mult, pentru copii. Am zis să-i bucur pe ei, decât cu mâncarea”.

Femeie: ”Am fost destul de chibzuită. Mai ales că nu am petrecut în București, ci la părinți”.

Cristian Lazăr, directorul unei firme reciclare a deșeurilor: ''Observăm că s-a schimbat un pic un pic comportamentul consumatorului, trecând de la produse mai scumpe, la produse mai ieftine. Este totuși o scădere față de perioadele de acum câțiva ani în urmă. Observăm o scădere la sticlă și o creștere la prosudele din pet, plastic, care probabil au utilizări mai ieftine''.

Inclusiv cei care administrează restaurante şi magazine au fost mult mai atenţi atunci când și-au făcut stocurile ca să-și limiteze astfel pierderile.

Chiar şi aşa de două săptămâni încoace cei de la salubritate fac multe drumuri.

Într-un cartier, de pildă, firma de salubritate ridică deșeurile de trei ori pe săptămână. În această perioadă însă, angajații au fost nevoiți să facă mai multe drumuri și asta pentru că pubelele s-au umplut mai repede. Potrivit reprezentanților firmei, oamenii au aruncat cu 15% mai multă mâncare, dar și ambalaje, față de o perioadă obișnuită din an.

Dacă în anii trecuţi umpleam pubelele cu sarmale, fripturi şi salate gatite cât să hrănească un batalion acum cutiile, pungile şi foliile pentru cadouri au resprezentat grosul deşeurilor.

Paul Alecu, directorul executiv al unei firme de salubritate: ”După perioada de sărbători observăm o creștere cantitativă a gunoiului rezidual, undeva la 5% față de media lunilor anterioare și o creștere de 15% a deșeurilor de ambalaje, față de media lunilor anterioare ale acestui an„.

Peste 200 de tone de astfel de deşeuri au fost strânse numai din sectorul 6 al capitalei, începând de la Crăciun.

Dată publicare: 05-01-2023 19:18