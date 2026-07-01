Furia naturii a făcut și victime. Pe o șosea din Ilfov, pasagerul unui autoturism a murit, strivit de un plop care a căzut peste mașină.

Iar în județul Buzău, un bărbat a fost rănit, după ce un copac s-a prăbușit peste ghereta în care se afla. Tot acolo, un fulger ar fi provocat un incendiu, la o clădire.

Ploile continuă și miercuri. Un nou Cod galben de instabilitate atmosferică intră în vigoare, începând cu ora 12, în jumătatea sudică a țării.

În localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat a murit, după ce un plop uscat de pe marginea șoselei s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Șoferul a scăpat cu viață, dar pentru pasager, salvatorii nu au mai putut face nimic.

Corespondent PRO TV: „În bătaia vântului, unul dintre plopi a căzut direct pe parbrizul mașinii, iar impactul a fost atât de puternic încât echipajele de intervenție au fost nevoite să taie plafonul autoturismului, dar și una dintre portiere pentru a scoate de acolo victimele care au rămas încarcerate”.

În județul Buzău, un copac s-a prăbușit, de această dată, peste o gheretă, în care era un bărbat. Victima a ajuns la spital.

Iar 50 de oameni, din același județ, au fost evacuați de urgență din blocul în care locuiau, lovit de fulger. A urmat un incendiu care a mistuit 100 de metri pătrați.

În plus, acoperișul unui alt bloc a fost luat de vânt și a blocat o stradă întreagă.

Furia naturii s-a dezlănțuit și în județul Brăila, unde o conductă de gaze naturale a fost avariată de un arbore căzut. La fel și multe alte mașini.

În județul Hunedoara, rafalele au făcut bucăți din acoperișuri să zboare și au rupt mai multe cabluri electrice. Iar un copac s-a prăbușit peste un garaj.

Zeci de copaci au fost doborâți de furtuna puternică și în Capitală.

Pe strada Mircea Vodă, pompierii și locuitorii au muncit cot la cot, pentru a elibera carosabilul.

Corespondent PRO TV: „Vijelia nu a ocolit nici Sectorul 5 al Capitalei. După cum se poate observa în imagini, acest copac care are mai bine de 100 de ani, a fost retezat de la jumătate de forța puternică a vântului și a rămas într-o poziție periculoasă.”

În centru, pe bulevardul Magheru, acoperișul unei clădiri a fost desprins parțial de vântul care a bătut cu putere.

Circulația a fost blocată pe mai multe străzi, din cauza copacilor căzuți.

Și transportul feroviar a fost afectat. Gara de Nord a fost inundată după ce canalizările nu au mai făcut față. Iar mai multe trenuri de călători au înregistrat întârzieri, din cauza vremii.

Corespondent PRO TV: „Am ajuns să trăiesc cel mai lung drum de la Brașov la București, 6 ore fără 10 minute în tren. Din cauza furtunii, ne-am oprit de mai multe ori. Până acum trenul a staționat ba în câmp, ba într-o gară”.

Precipitațiile abundente au inundat intrarea pe A3, unde mai mulți șoferi au rămas blocați cu mașinile.

Instabilitatea atmosferică va continua să facă probleme. Începând de miercuri și până joi dimineață, jumătatea sudică a țării va fi sub un Cod galben de vreme rea.