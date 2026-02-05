În aceste condiții, fermierii se așteaptă la recolte mari. Culturile mai însă au de trecut un hop la primăvară, atunci când pot apărea înghețuri târzii.

Sudul țării s-a numărat printre cele mai afectate zone de secetă în ultimii ani, inclusiv iarna. Ploile nu au putut compensa episoadele de căldură extremă, iar solul s-a uscat treptat în adâncime. Acum însă, ploile din toamnă și ninsorile din ultimele două luni au ajutat pământul.

Corespondent Știrile ProTV: „Toate cele trei episoade în care a nins din belșug au fost urmate de perioade reci, așadar, zăpada s-a topit lent și a intrat treptat în sol. În plus, chiar și acum plouă. Și iată că, după mai mulți ani de secetă pedologică, rezerva de umiditate din sol s-a refăcut complet”.

Dacă ne uităm pe harta umidității solului, jumătate din țară este colorată cu verde. Asta înseamnă că rezerva de apă din sol este optimă sau foarte aproape de normal. Și în cealaltă jumătate de țară lucrurile stau bine.

Daniel Alexandru, reprezentantul departamentului de agrometeorologie al ANM: „Este prima iarnă din ultimii șase ani în care nu avem zone cu deficit de umiditate pe întreg teritoriul din România. Am avut ierni, cel puțin 2024 și 2023, în care în sudul României, inclusiv pe perioada sezonului de iarnă am avut deficit de umiditate cu care s-a intrat în primăvară”.

Andrei Gurli, agricultor: „E important și că avem temperaturi reduse, am avut și îngheț, așa că se mai neutralizează din patogeni, din insecte dăunătoare sau din microorganisme dăunătoare”.

Fermierii așteaptă recolte record în 2026

Pentru grâu, rapiță și orz, apa este esențială până în mai, când începe coacerea, iar fermierii cred că rezerva actuală din sol este suficientă. Așadar, se așteaptă la recolte mai mari decât cele de anul trecut, când la grâu, de pildă, am atins un record de producție, de 13 milioane de tone.

Florian Ciolacu, reprezentantul Clubului Fermierilor Români: „Anul ăsta suntem mai optimiști în ce privește grâul. Probabil că volumul obținut anul trecut va fi depășit în 2026, probabil că vor fi 13,5, 14 milioane de tone poate. Pentru rapiță, dacă anul anul trecut au fost 2,8 milioane de tone produse în România, anul ăsta vom duce la cel puțin, 3,2, 3,3 milioane de tone”.

Este un început bun și pentru culturile de porumb și floarea-soarelui, care se seamănă în primăvară, doar că evoluția lor depinde de cât de secetoasă va fi vara.