Garda de Mediu atrage atenția că responsabilitatea curățării falezei le aparține operatorilor care desfășoară activități economice, celor de la Apele Române sau primăriei.

Resturi de toate felurile, bidoane, buturugi și ambalaje s-au depus în ultimele zile pe malul Dunării, în dreptul orașului Galați. Cele mai multe au fost purtate de afluenții care s-au umflat după viiturile recente.

Corespondent PROTV: „Când râul Siret are debit mare, vine cu foarte multe gunoaie, care se scurg ulterior în Dunăre. Suntem la un kilometru de gura de vărsare a Siretului în Dunăre și, iată, deja fluviul este plin de crengi și trunchiuri de copaci."

Femeie: „Zilele trecute, acum două zile am venit noi, era curat. Acum le-a adus."

Bărbat: „E perioada când vin ploile, se adună mizerie multă. Trebuie să se ocupe, cine are în atribuții chestiile astea."

Cei mai afectați sunt operatorii economici din zonă, care trebuie să plătească sume importante, uneori și de două ori pe an, pentru a curăța malul.

Cosmin Chelbașu, operator feribot: „De fiecare dată când au fost viituri, s-au adunat gunoaie. Avem undeva, pe fiecare viitură, cheltuieli de vreo 50.000 de lei, ca să scoatem ce putem noi scoate."

În aceeași măsură, navigatorii se tem că trunchiurile de copaci purtate de apă le pot afecta ambarcațiunile.

Viorel Gagu, administrator firmă de transport: „Trebuie mare atenție, că poți lua la elică orice cioată, orice gunoi și e pericol."

Pe de altă parte, responsabilitatea curățării malurilor, acolo unde nu au fost atribuite agenților economici, se împarte între primărie și Apele Române.

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum și primăriile au obligația să asigure, în condițiile legii:

K) curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor;

Apele Române administrează albia minoră și se ocupă de fluxul apei. Amenzile sunt usturătoare, iar Garda de Mediu a trimis deja notificări.

Ionuț Bejan, comisar șef, Garda de Mediu Galați: „Sancțiunile ajung până la 60.000 de lei pentru operatorii economici care au obligația de a salubriza zona în perimetrul unde își desfășoară activitatea, și pentru autoritățile publice de până la 45.000 de lei."

Există, totuși, un detaliu semnificativ: comparativ cu anii trecuți, numărul sticlelor din plastic aruncate în râuri sau direct în Dunăre a scăzut considerabil, în special datorită implementării sistemului SGR – de colectare și reciclare.