"Despre fake news-ul lansat de preşedintele-demis al ADR, după 4 ani de rezultate «remarcabile» la conducerea digitalizării statului: Domnul preşedinte-demis «a scurs» în presă un e-mail prin care mă acuză de trafic de influenţă. În mod evident, informaţiile sunt complet false şi construiesc, în mod artificial, suspiciunea unui demers nelegitim acolo unde a existat doar un schimb instituţional de informaţii, în logica identificării unor posibile soluţii utile pentru procesul de digitalizare", afirmă, joi, vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Ea arată că discuţiile cu Schwarz Digits "nu au avut niciun caracter secret şi niciun caracter comercial", ci au fost "discuţii exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potenţial al instituţiilor statului român, pentru a înţelege ce tipuri de soluţii sau expertiză există şi dacă unele dintre acestea ar putea fi relevante pentru nevoile administraţiei publice".

"Aceste întâlniri nu doar că au fost comunicate public, inclusiv pe social media, încă din 20 ianuarie, dar ele au fost şi incluse în registrul public de transparenţă al Guvernului, RUTI. A sugera că ar fi existat ceva ocult sau ascuns este, aşadar, pur şi simplu fals. Mai mult, nu a fost vorba despre o discuţie bilaterală informală, ci despre o întâlnire la care au participat instituţii relevante ale statului român, cu atribuţii directe în domeniul digitalizării, securităţii cibernetice şi infrastructurii digitale. Au fost prezenţi reprezentanţi ai ADR, STS, SRI, MApN, MAI, DNSC, SGG şi MEDAT. Tocmai această participare interinstituţională arată limpede că nu a fost vorba despre un canal preferenţial, ci despre un exerciţiu de informare şi analiză instituţională", explică Gheorghiu.

Ea precizează că, în acest context, e-mailul "invocat astăzi în mod tendenţios de domnul Dragoş Vlad" nu a fost transmis doar către ADR, ci "către toate instituţiile relevante participante la acest proces, tocmai pentru ca Guvernul să poată avea o imagine consolidată asupra concluziilor şi eventualelor nevoi instituţionale".

"Acesta este un detaliu esenţial: nimeni din instituţiile participante nu a reclamat vreun trafic de influenţă, vreo presiune sau vreo neregulă, cu excepţia domnului Vlad. Faptul că exact fostul preşedinte al ADR este singurul care încearcă acum să prezinte un demers interinstituţional firesc drept pseudo-scandal spune mult despre natura acestui atac. Iar această acuzaţie vine la patru luni de când discuţiile au avut deja loc, trei luni de când mail-ul a fost transmis şi doar în contextul în care preşedintele a fost demis cu câteva zile în urmă. Acest demers nu reprezintă nici trafic de influenţă, nici recomandare de achiziţie, nici vreo formă de presiune. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii şi nu am exercitat niciun fel de influenţă asupra unor proceduri de achiziţie sau de parteneriat", precizează Oana Gheorghiu.

Ea adaugă că este "esenţial de subliniat" că nu are "nicio atribuţie de decizie în procesele de achiziţie ale instituţiilor statului".

"Rolul meu a fost şi este acela de a facilita dialogul, schimbul de informaţii şi identificarea unor posibile oportunităţi de cooperare sau de învăţare din experienţe externe relevante pentru transformarea digitală a administraţiei. Dacă ar fi existat în acest caz orice element real care să indice o faptă de natură penală, acesta ar fi trebuit sesizat instituţiilor competente ale statului, nu livrat selectiv «pe surse» în spaţiul public pentru a alimenta un narativ fals. În realitate, folosirea acestui narativ fals urmăşte doar deturnarea atenţiei de la situaţia reală a proiectelor de digitalizare gestionate în ultimii patru ani de ADR şi de la rezultatele slabe din această zonă sub conducerea domnului Vlad", menţionează vicepremierul.