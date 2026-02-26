Sute de hectare au fost deja inundate, iar un dig din Dolj a suferit eroziuni după precipitațiile din această iarnă. Viscolul din zonele de munte a creat și el probleme serioase.

În sudul ţării cantitatea mare de zăpadă topită şi ploile din ultimele zile au umflat Dunărea la cel mai ridicat nivel din 2016 încoace.

Fluviul are un debit mai mare cu 2.000 de metri cubi de secundă decât media obişnuită a acestei perioade.

Lacul Bistreţ, care comunică și cu Dunărea prin canale, a crescut şi a început să muşte din dig.

Localnicii se gândesc cu groază la inundaţiile devastatoare din 2006, când două sate – Rast și Bistreț - au fost aproape rase de pe faţa pământului, după ce digul s-a rupt cu totul. Ultimele lucrări au fost făcute aici în 2014.

Cristinel Negreanu, inginer șef la sistemul de gospodăriri de Apelor Dolj: „Datorită acțiunii valurilor există mici eroziuni create în corpul digului. De aceea încercăm să monitorizăm și să propunem ceva lucrări care să ducă la siguranța”.

Autorităţile sunt în alertă pe tot malul Dunării. În unele locuri, apa s-a revărsat și a ajuns până la adăposturile animalelor.

Iulian Burtea, primar: „Avem băltiri pe suprafețe însemnate de zeci, chiar sute de hectare chiar”.

În cazul în care Dunărea depăşeşte cotele de apărare, autorităţile vor evacua fermele din zonă. Acum, Dunărea intră în ţară cu 6.800 mc / secundă, față de media lunii februarie de 5.400 mc /s. Pentru trei râuri care ajung tot în Dunăre hidrologii au emis cod galben de inundații.