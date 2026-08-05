Căutări s-au făcut şi în timpul nopţii, dar fără rezultat. Tănărul căutat are 22 de ani şi este din Dolj. Muncea la o pensiune din apropiere, iar marți inoapte, deşi era întuneric şi vizibilitate redusă, a decis să meargă cu skijetul pe Dunăre.

Lângă el a urcat şi un adolescent de 15 ani, care purta vestă de salvare. La un moment dat, ambarcaţiunea s-a răsturnat şi ambii au ajuns în apă.

Minorul a fost recuperat rapid de turişti din zonă care au văzut totul. Pentru celălalt tânăr au fost chemate ajutoare. A fost folosită inclusiv o dronă cu termoviziune, dar în zadar, aşa că de dimineaţă, operaţiunea a fost reluată. Între timp, poliţiştii anchetează împrejurările în care s-a petrecut accidentul.