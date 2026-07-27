„Alte cinci vieţi pierdute în ape. Un nou semnal de alarmă. Lacurile, râurile, bălţile pot părea liniştite, însă ascund pericole care pot deveni fatale în doar câteva clipe. La acest sfârşit de săptămână, patru minori şi un adult şi-au pierdut viaţa în incidente petrecute în mediul acvatic, în judeţele Covasna, Dolj şi Neamţ”, au informat, luni, reprezentanţii DSU, potrivit News.ro.

Doi adolescenți au murit înecați într-un lac din Covasna

Astfel, vineri, pompierii militari din cadrul ISU Covasna au intervenit pentru căutarea a doi minori despre care existau informaţii că s-ar fi înecat într-un lac de pescuit din localitatea Valea Mică.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, prevăzută cu barcă, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ cu medic.

În sprijin au intervenit echipaje de scafandri din cadrul ISU Braşov şi ISU Bacău, pentru desfăşurarea operaţiunilor de căutare în mediul acvatic, precum şi un elicopter SMURD aparţinând IGAv al M.A.I.

În urma operaţiunilor, ambii minori, în vârstă de aproximativ 13 ani, au fost identificaţi şi extraşi din apă, în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical aflat la faţa locului, minorii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul de pe elicopterul SMURD a constatat şi declarat decesul acestora.

Un bărbat și-a pierdut viața în timp ce încerca să-și recupereze lansetele din baltă

Tot vineri, pompierii militari din cadrul ISU Dolj au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate în balta din comuna Caraula. Conform informaţiilor primite, bărbatul intrase în apă pentru a recupera lansetele aflate în baltă, însă, după câteva minute, persoanele aflate în apropiere au constatat că acesta nu mai era la suprafaţă.

La locul evenimentului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Calafat, cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, un echipaj de prim ajutor calificat şi o barcă pneumatică. Totodată, au intervenit şi scafandrii din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova.

Persoana a fost găsită şi adusă la mal, unde echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Însă victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul a declarat decesul acesteia.

Doi frați au murit în râul Moldova, iar o fetiță a fost salvată

Duminică după-amiază, printr-un apel la 112 a fost semnalat faptul că trei copii s-ar fi înecat în apele râului Moldova. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de Pompieri Roman (două autoturisme de serviciu, două bărci, o ambulanţă SMURD TIM), Detaşamentul de Pompieri Piatra-Neamţ (o autospecială pentru scafandri), SVSU Roman (un autoturism şi o barcă), SVSU Horia, SAJ (două ambulanţe) şi IPJ.

Până la sosirea forţelor de intervenţie, o fetiţă de 6-7 ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă şi a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD TIM, ulterior fiind preluată de un echipaj SAJ şi transportată la spital.

O femeie, care a suferit un atac de panică, a fost asistată la locul evenimentului de un echipaj SAJ.

Între timp, forţele de intervenţie au desfăşurat operaţiuni de căutare pentru găsirea celor doi copii dispăruţi în apă. Scafandrii i-au localizat şi i-au adus la mal, unde au fost preluaţi de echipajele SMURD TIM şi SAJ, care au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul de pe ambulanţa SMURD TIM a declarat decesul celor doi băieţi, fraţi, în vârstă de 12, respectiv 15 ani.

DSU: Alte cinci persoane au murit înecate săptămâna trecută. Recomandările autorităților

DSU reaminteşte că, săptămâna trecută, în doar câteva zile, alte cinci persoane şi-au pierdut viaţa în apele râurilor Mureş şi Argeş.

Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, reprezentanţii DSU îndeamnă populaţia să se scalde doar în locurile special amenajate şi supravegheate; să nu lase copiii nesupravegheaţi în apă sau în apropierea acesteia; să nu intre în apă după ce au consumat alcool; să nu sară în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunosc; să nu se aventureze departe de mal şi să nu îşi supraestimeze capacitatea de a înota; şi să evite apropierea de cursurile de apă atunci când nivelul acestora este crescut sau curenţii sunt puternici.

„Dacă observaţi o persoană în pericol, sunaţi imediat la 112 şi evitaţi să vă expuneţi propria viaţă”, mai afirmă reprezentanţii DSU.