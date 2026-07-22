Cod roşu de ploi şi vijelii în judeţul Tulcea, până joi dimineaţa. Alerte de vreme rea în mai multe zone. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, mai multe avertizări de vreme instabilă, inclusiv un Cod roşu ce urmează să afecteze judeţul Tulcea, până joi dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 22 iulie, ora 18:00 - 23 iulie, ora 6:00, pe raza judeţului Tulcea, pe fondul Codului roşu de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, vor fi perioade cu averse torenţiale şi abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de peste 80 - 90 km/h), scrie Agerpres. Prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 90 - 110 l/mp şi izolat de peste 120 l/mp.

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării Prognoza de specialitate relevă faptul că, pe parcursul zilei de miercuri, între orele 10:00 - 18:00, va fi în vigoare un Cod galben de vreme instabilă în nordul şi în sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în centrul Moldovei, în sudul Transilvaniei şi local în zona montană, unde se vor semnala averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h). De asemenea, pe arii restrânse, va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp, izolat de peste 40 - 50 l/mp. Cod portocaliu pentru Dobrogea, Muntenia, Moldova și sud-estul Transilvaniei Totodată, un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică va viza, miercuri, în intervalul orar 10:00 - 18:00, nord-estul Olteniei, nordul, centrul şi estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei. Şi în aceste zone, pe lângă averse torenţiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 70 - 90 km/h), cantităţile de apă vor ajunge la 30 - 50 l/mp şi pe arii restrânse la 70 - 90 l/mp.

Noi avertizări pentru estul țării în cursul nopții O altă avertizare Cod galben de vreme rea va fi valabilă în intervalul 22 iulie, ora 18:00 - 23 iulie, ora 6:00, în zone din estul Munteniei, sud-vestul Moldovei şi local din Carpaţii Orientali, unde se vor înregistra averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h. n plus, pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), în timp ce cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi doar izolat vor depăşi 40 - 50 l/mp. Cod portocaliu pentru Galați, Brăila, Constanța, Ialomița și Călărași Conform ANM, în intervalul 22 iulie, ora 18:00 - 23 iulie, ora 6:00, va fi Cod portocaliu de averse torenţiale importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii în judeţele Galaţi, Brăila, Constanţa şi în estul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi. Pe parcursul zilei de joi, între orele 6:00 - 12:00, în judeţul Tulcea, pe fondul unui Cod portocaliu, vor fi averse torenţiale importante cantitativ, ce vor duce, în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, la cantităţi de apă de 20 - 40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

Cum va fi vremea în București Vremea va continua să fie instabilă la nivelul Municipiului Bucureşti, miercuri şi joi, când sunt prognozate noi averse cu caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Potrivit sursei citate, în intervalul 22 iulie, ora 10:00 - 23 iulie, ora 9:00, în Capitală, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă va fi în jurul a 20 de grade, iar cea minimă de 14 - 15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ şi descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 40 l/mp şi izolat în jurul a 50 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 50 - 70 km/h). Spre finalul intervalului vor fi condiţii de ceaţă. Meteorologii estimează că, pe parcursul zilei de joi, în intervalul orar 9:00 - 21:00, vremea va fi uşor instabilă şi mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă. Temperatura maximă, în creştere faţă de ziua precedentă, va fi de 24 - 25 de grade. Cerul va fi temporar noros şi vor fi averse slabe (în general 5 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla şi moderat. Municipiul Bucureşti se va afla, miercuri, între orele 10:00 - 18:00, sub o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii.

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