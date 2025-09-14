Drona rusească din România, pe prima pagină The New York Times

Drona rusească intrată în spațiul aerian al României este considerată una dintre cele mai importante știri ale zilei și de către prestigioasa publicație americană The New York Times. Incidentul este prezentat pe prima pagină.

Intruziunea dronei rusești pe teritoriul României este considerată una din știrile momentului chiar și de către una dintre cele mai mari publicații ale lumii, The New York Times.

”România susține că o dronă rusească a intrat în spațiul său aerian”, este titlul de pe prima pagină a prestigiosului ziar american.

”Este pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână când o dronă rusească pătrunde în spațiul aerian al unei țări NATO, după incidentul petrecut în Polonia”, scrie The New York Times.

Drona a fost distrusă în Ucraina

Drona rusească Geran a pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian al României, unde a stat nu mai puțin de 50 de minute, înainte de a ieși prin dreptul localității Pardina și a se îndrepta spre Ucraina, unde a fost imediat distrusă de forțele antiaeriene.

Potrivit informațiilor oficiale ale Armatei Române, drona a fost monitorizată în permanență de două avioane de luptă românești F-16, care aveau permisiunea de a o doborî.

Piloții au evoluat însă riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul, pentru a nu-i pune în pericol pe cei de la sol.

