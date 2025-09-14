Drona rusească din România, pe prima pagină The New York Times

14-09-2025 | 21:22
The New York Times

Drona rusească intrată în spațiul aerian al României este considerată una dintre cele mai importante știri ale zilei și de către prestigioasa publicație americană The New York Times. Incidentul este prezentat pe prima pagină.  

Cristian Anton

Intruziunea dronei rusești pe teritoriul României este considerată una din știrile momentului chiar și de către una dintre cele mai mari publicații ale lumii, The New York Times.

”România susține că o dronă rusească a intrat în spațiul său aerian”, este titlul de pe prima pagină a prestigiosului ziar american.

Localnicii din Periprava au văzut cum drona rusească a fost distrusă în Ucraina: „Nu am auzit-o venind de nicăieri”

”Este pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână când o dronă rusească pătrunde în spațiul aerian al unei țări NATO, după incidentul petrecut în Polonia”, scrie The New York Times.

Drona a fost distrusă în Ucraina

Drona rusească Geran a pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian al României, unde a stat nu mai puțin de 50 de minute, înainte de a ieși prin dreptul localității Pardina și a se îndrepta spre Ucraina, unde a fost imediat distrusă de forțele antiaeriene.

Potrivit informațiilor oficiale ale Armatei Române, drona a fost monitorizată în permanență de două avioane de luptă românești F-16, care aveau permisiunea de a o doborî.

Piloții au evoluat însă riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul, pentru a nu-i pune în pericol pe cei de la sol. 

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: StirilePROTV

MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o dronă a pătruns sâmbătă în spațiul aerian românesc.

Piloții au avut aprobare pentru a doborî drona rusească detectată aseară în spațiul aerian național de forțele aeriene, odată cu reluarea atacurilor Federației Ruse în Ucraina, la granița cu România.

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o ''escaladare imprudentă''.

 

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbătă noaptea, în care piloții F-16, autorizați să doboare o dronă, au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale. 

Premierul Rosen Jeliazkov a dat asigurări că armata bulgară a adoptat toate măsurile necesare în urma incidentului de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, potrivit site-ului postului public de radio.

După ei, potopul, partea a III-a. În timp ce Europa investește masiv în adaptarea la schimbările climatice și în protecția la inundații, România rămâne vulnerabilă și birocratică. Nu din lipsă de bani, ci din incompetență în atragerea lor.

Washingtonul își presează aliații din G7, grupul celor mai bogate state ale lumii, să impună tarife usturătoare țărilor care cumpără petrol rusesc, dezvăluie agenția Bloomberg.

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

