"Canabis, cocaină, ketamină, MDMA/ecstasy, substanţe sintetice, ciuperci halucinogene, comprimate şi recipiente cu lichide suspecte au fost depistate în cadrul acţiunilor desfăşurate de structurile MAI, înainte de a fi introduse la marile evenimente ale verii", informează un comunicat al MAI transmis, luni, Agerpres.

În contextul festivalurilor şi al marilor evenimente publice din sezonul estival, MAI a intensificat acţiunile pentru prevenirea şi combaterea traficului de droguri, cu un obiectiv clar: substanţele interzise să fie scoase din circuit înainte de a ajunge la tineri.

MAI: „Fiecare drog scos din circuit înseamnă un risc înlăturat”

"Fiecare drog scos din circuit înseamnă un risc înlăturat. Înseamnă o substanţă care nu mai ajunge la un tânăr, într-un grup de prieteni sau într-un spaţiu în care consecinţele pot deveni dramatice într-un timp foarte scurt", a declarat Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne, potrivit unui comunicat transmis luni de MAI.

Ministrul a cerut structurilor MAI, încă de la începutul sezonului estival, o prezenţă activă şi o capacitate sporită de intervenţie în zonele în care se formează aglomerări mari de persoane şi există un risc crescut de distribuire a substanţelor interzise.

"Fenomenul drogurilor se schimbă, metodele de disimulare se schimbă, iar răspunsul statului trebuie să se adapteze permanent. De aceea, am cerut vigilenţă, cooperare între structuri şi folosirea tuturor capacităţilor operative disponibile", a precizat Predoiu.

Canabis, cocaină, ketamină şi MDMA, printre substanţele ridicate

În cadrul activităţilor au fost depistate şi ridicate substanţe din categorii diverse, între care: muguri de canabis, substanţe cristaline şi pulverulente, cocaină, ketamină, MDMA/ecstasy, 3-CMC, NEP, ciuperci halucinogene şi alte substanţe sintetice, precum şi comprimate de Xanax şi Alprazolam.

Acestea au fost găsite sub forme dintre cele mai diferite: pulberi albe, roz sau gălbui, pastile şi fragmente de pastile, materie vegetală, ţigări confecţionate artizanal sau recipiente cu lichide.

Au fost descoperite şi cântare electronice, pliculeţe, sticluţe cu substanţe pulverulente şi ambalaje care conţineau simultan substanţe pulverulente şi materie vegetală.

"Ministerul Afacerilor Interne va continua acţiunile integrate pentru prevenirea şi combaterea traficului de droguri pe durata sezonului estival şi îşi va adapta permanent metodele de intervenţie la noile forme ale fenomenului", arată sursa citată.