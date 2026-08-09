Unul sorbește dintr-o cutie de Stella Artois, altul stă ghemuit cu capul plecat, abia treaz, în timp ce al treilea devorează o prăjitură oferită de un trecător generos, scrie Daily Mail.

Mai departe pe aceeași stradă, un bărbat stă cu ochii închiși în fața unui magazin de cartier, cu un sac de dormit albastru tras până peste bărbie. Într-un intrare întunecată de vizavi, doi bărbați îmbrăcați în treninguri rupte fumează pe rând dintr-o pipă umplută cu crack.

Dar acesta nu este infamul Skid Row din Los Angeles și nici o alee întunecată din New York. Este Covent Garden din Londra, un punct de atracție turistică care găzduiește magazine outlet ale marilor designeri, Royal Opera House și nenumărate restaurante de lux.

Covent Garden se confruntă cu probleme

Un loc în care, miercuri, patru bărbați ar fi fost înjunghiați de un atacator înnebunit.

În primul său discurs în calitate de prim-ministru, Andy Burnham s-a angajat să pună capăt fenomenului persoanelor fără adăpost „cât mai curând posibil”, promițând să elimine definitiv „fenomenul persoanelor fără adăpost pe termen lung din întreaga Marea Britanie cât mai curând posibil”, în momentul în care a preluat cheile de la nr. 10.

Locuitorii din zonă spun însă că străzile din Covent Garden sunt afectate de traficul de droguri, de fenomenul persoanelor fără adăpost și de criminalitate.

Chelnerii descriu zona ca pe o „zonă a zombilor”, unul dintre ei comparând-o chiar cu videoclipul lui Michael Jackson pentru piesa „Thriller”. Un agent de pază recunoaște că se confruntă cu peste 50 de furturi la magazinul Tesco din zonă în fiecare zi.

Drogurile afectează zona

Când ziarul „Daily Mail” a vizitat unul dintre magazine pentru a întreba despre atac, o recepționistă a scos de sub birou un cuțit de opt inci. „Îl țin la mine pentru că mi-e frică”, a spus ea. „Nu știu ce s-a întâmplat. Locul ăsta era odată frumos.”

Cele mai recente cifre ale Poliției Metropolitane arată că, în luna iunie, în zona Holborn și Covent Garden au fost raportate nu mai puțin de 514 infracțiuni. Această cifră reprezintă o creștere de 16,8% față de cele 440 de infracțiuni raportate cu șase luni mai devreme, în ianuarie.

Un barman de la „Do Mario's”, un restaurant italian în fața căruia a avut loc incidentul, a declarat pentru ziarul „Mail”: „E o groapă de gunoi. Poți să intri în Covent Garden propriu-zis și e în regulă, dar la periferie... dacă te plimbi pe aici noaptea sau dimineața devreme, parcă ai fi într-o zonă de zombi. Îți riști viața dacă te plimbi după lăsarea întunericului. Când aveam un magazin la capătul străzii [Endell Street], erau dimineți în care intram în magazin și un hoț tocmai ieșea. Lucrez în West End de treizeci sau patruzeci de ani”, a intervenit un alt chelner. Cei fără adăpost sunt pur și simplu oameni fără adăpost, atâta tot; ei nu sunt problema. Îmi pare rău pentru ei. Drogatii sunt problema. Dacă iau o sticlă de aici, o vor vinde ca să-și poată satisface dependența.”

Clienții obișnuiți din Covent Garden spun că văd zilnic traficanți, de obicei pe biciclete, distribuind droguri.

O comerciantă a adăugat că, în drumul ei spre și de la serviciu, mirosul de marijuana sau de crack este aproape omniprezent. O serie de apartamente situate vizavi de restaurantul italian menționat anterior au instalat porți în fața ușilor pentru a-i descuraja pe fumătorii de pipă.

Comercianții se tem de droguri

Mulți dintre comercianții cu care a discutat Daily Mail au refuzat să-și dezvăluie identitatea, temându-se că, în consecință, magazinele lor ar putea deveni ținta traficanților de droguri sau a consumatorilor.

Ros Tors, proprietara de lungă durată a magazinului de haine vintage „Blackout II” de pe strada Endell, spune că din magazinul ei sunt furate articole în mod regulat. La un moment dat, a fost chiar amenințată cu un cuțit.

„Dețin acest magazin de 36 de ani, iar ea nu a văzut nici măcar jumătate din ce am văzut eu. De fapt, am fost ținută aici sub amenințarea unui cuțit. Pur și simplu a scos un cuțit și mi-a spus: «Dă-mi tot ce ai.» Chiar în centrul Londrei! Multe dintre incidentele de pe aici au legătură cu drogurile și situația este gravă. Crack, heroină, sunt peste tot în zona asta.”, spune ea, arătând spre colega sa, Hannah.

Joi, pe tot parcursul zilei, s-au putut vedea polițiști și agenți de sprijin comunitar patrulând pe străzile din West End, fără îndoială ca măsură impusă în urma presupusului atac cu cuțitul. Doamna Tors a descris însă această măsură de precauție ca fiind „prea puțin, prea târziu”.

„De obicei, abia dacă se vede vreun polițist. Toți sunt nebuni, iar noi nu avem poliție. Astăzi, după ce calul a fugit, sunt toți aici, dar e prea târziu.”, spune ea.

Hannah a adăugat: „Există o străduță lângă Pret [a Manger] și m-am dus acolo azi-dimineață. Podeaua era plină de seringi. Incidentul de ieri a fost oribil, totuși, așa ceva se întâmplă rar.”

Poliția își intensifică patrulele

La capătul străzii Endell, vizavi de Teatrul Shaftesbury, se află St Mungo’s, un adăpost pentru persoanele fără adăpost, unul dintre numeroasele adăposturi situate în vecinătatea Covent Garden.

Rapoartele inițiale sugerau că Stella Gollovena, în vârstă de 47 de ani, acuzată de patru capete de acuzare de vătămare corporală cu intenția de a provoca leziuni grave, ar fi părăsit locuința înainte de a comite presupusul atac. St Mungo's a infirmat însă aceste afirmații joi.

La aproximativ 350 de yarzi distanță, pe strada Parker, se află Centrul de cazare și evaluare, care găzduiește „bărbați singuri fără adăpost, cu nevoi de sprijin, care dorm pe stradă” și care „acceptă foști infractori”.

Când publicația noastră a vizitat zona anul trecut, localnicii și-au exprimat șocul față de faptul că centrul de cazare este situat atât de aproape de Școala Primară Catolică St Joseph.

Unul dintre ei, pe nume Peter, a spus: „Nu vrei ca vreun copil să vadă oameni care își fac injecții la o vârstă atât de fragedă. Uneori au și câini mari cu ei, care pot fi cu adevărat amenințători. Nu vreau să locuiască lângă casa mea.”

Unii au speculat că grupurile de crimă organizată „recrutează” persoanele vulnerabile și fără adăpost.

Se crede că, uneori, furturile mărunte sunt comise în schimbul drogurilor, în timp ce alți oameni fără adăpost, disperați, au fost văzuți furând sticle, haine și alte obiecte, probabil în încercarea de a-și satisface dependența.

Drogurile alimentează infracțiunile

Myra, care lucrează de 18 ani la agenția imobiliară Saeed Sales de pe strada Endell, spune că „ceva s-a schimbat în zonă după COVID”.

„Se simte mirosul de droguri când mergi pe stradă, mai ales dimineața. Adăpostul pentru persoanele fără adăpost este chiar în josul străzii, așa că vezi mulți dintre ei. Am fost surprinsă în centrul Londrei, pentru că acum sunt atât de mulți. Lucrez acolo de 18 ani și cred că situația s-a înrăutățit mult. Cumva, s-a schimbat după COVID; înainte era liniște.”, a spus ea.

Între timp, un alt angajat de la „Do Mario” a adăugat: „Vezi o mulțime de droguri. Situația a depășit orice limită. Sunt tipi care se plimbă pe biciclete, scot droguri din gură și le dau persoanelor fără adăpost. Este evident că îi exploatează sau abuzează. Nu privesc pe nimeni de sus. Nu cred că persoanele fără adăpost sunt de vină. Am mai multă empatie pentru oamenii care încearcă să iasă din sărăcie pentru a-și construi o viață mai bună.”

În ultimele 18 luni, locuitorii, ajunși la capătul puterilor, s-au mobilizat împreună în încercarea de a combate problema împreună cu Consiliul Local din Camden.

Localnicii se mobilizează

Unul dintre ei, care nu a dorit să-și dezvăluie numele, dar locuiește în spatele străzii Parker, a spus că aceste eforturi au dus la o reducere a ratei spargerilor, deși infracțiunile minore și comportamentul antisocial au persistat.

„Organizăm întâlniri săptămânale cu poliția și consilierii locali. Acestea vizează zona Holborn, zona Covent Garden și toate zonele înconjurătoare. Această practică se desfășoară de ani de zile și s-au cheltuit mii încercând să se rezolve problema.”, a spus el.

În legătură cu incidentul cu înjunghierea de miercuri, superintendentul-șef al Poliției Metropolitane, Jason Stewart, care coordonează activitatea polițienească în zonă, a declarat: „Înțelegem îngrijorarea legată de acest incident recent și putem asigura comunitatea că prezența poliției în zonă rămâne sporită, echipa de poliție de proximitate din Camden intensificând patrulele. De asemenea, putem asigura comunitatea că combaterea tuturor comportamentelor violente și antisociale rămâne o prioritate absolută pentru Poliția Metropolitană. Abordarea noastră de poliție de proximitate se concentrează neîncetat pe rezolvarea problemelor precum criminalitatea de proximitate, care sunt importante pentru locuitorii din Camden. Am constatat recent o reducere cu aproape un sfert a criminalității de proximitate în Camden.”

Un purtător de cuvânt al organizației caritabile pentru persoanele fără adăpost St Mungo’s, care activează în zona Endell Street, a declarat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care au fost afectați de acest incident dureros. Colaborăm îndeaproape cu serviciile de urgență pentru a ne asigura că toate persoanele pe care le sprijinim, precum și colegii noștri, sunt în siguranță și se află în stare bună.”