Pentru a evita controalele autorităților, bărbatul ar fi ascuns drogurile printre mai multe colete cu electrocasnice second-hand, sperând că va trece neobservat și va părea un simplu șofer care efectuează livrări, relatează El Casco.

Strategia nu i-a ajutat însă. Potrivit publicației ElCaso.com, suspectul, un cetățean român în vârstă de 46 de ani, a fost prins în flagrant și reținut pentru o infracțiune împotriva sănătății publice, legată de traficul de droguri.

Control pe autostradă

Captura a avut loc în cadrul unei operațiuni desfășurate împotriva traficului de marijuana, în special a transporturilor de droguri din Spania către alte state europene. Acțiunea a fost coordonată de Unitatea Antidrog a Poliției Naționale din Elche.

Polițiștii au oprit pe autostradă un camion de mari dimensiuni pentru verificarea încărcăturii. Șoferul a respectat indicațiile agenților și a permis controlul vehiculului.

În interiorul camionului au fost descoperiți patru paleți încărcați cu cutii de electrocasnice uzate, însă printre acestea se afla și o altă marfă ascunsă.

Ofițerii au găsit mai multe pachete vidate care conțineau marijuana. În total, au fost descoperite 48 de pachete, cu o greutate de aproximativ 60 de kilograme.

Drogurile urmau să ajungă pe piața europeană

Anchetatorii susțin că transportul nu avea legătură cu livrarea de electrocasnice, ci reprezenta o metodă de a introduce marijuana pe piețele europene, unde drogurile pot fi comercializate la prețuri mai mari, în special în țările din nordul continentului.

Traseul presupus al transportului era din Spania, prin zona La Jonquera, către alte state europene.

Pe baza probelor descoperite în camion, Poliția Națională l-a arestat pe bărbatul român, care a fost deja prezentat în fața unui judecător.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii rețele implicate în transportul de droguri.