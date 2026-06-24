Ținând cont de acest lucru, marketplace-ul de asigurări de călătorie Squaremouth a analizat destinații din întreaga lume pentru a identifica cele mai sigure țări pentru călătorii solo în 2026, relatează travel.yahoo.com.

Pentru a crea indicele său de risc pentru călătoriile solo, cu o scară de 10 puncte, compania a analizat o serie de factori care pot influența experiența unui călător singur, inclusiv percepțiile rezidenților privind siguranța personală, calitatea și accesibilitatea serviciilor medicale, indicii de pace și siguranță, riscurile de mediu și conectivitatea la internet.

Europa a dominat clasamentul, ocupând opt dintre cele 10 locuri din lista celor mai sigure destinații pentru călătorii solo. Totuși, San Marino a ocupat primul loc în clasament, cu un scor de risc de doar 0,78 din 10.

Înconjurat de centrul Italiei, micul stat european „din interiorul altui stat” poate trece ușor neobservat, dar orașul său medieval de poveste, priveliștile largi asupra zonei rurale și percepția puternică de siguranță îl fac o destinație atractivă pentru călătorii solo.

Potrivit raportului, aproape 90% dintre locuitorii chestionați au spus că se simt în siguranță când merg singuri noaptea. Centrul istoric inclus în UNESCO, aflat pe vârful muntelui Titano, le oferă turiștilor șansa de a experimenta una dintre cele mai vechi republici ale Europei, fără aglomerația întâlnită în multe dintre destinațiile mai cunoscute ale continentului, mai ales în sezonul de vârf de vară.

Situat între Franța și Spania, Andorra a ocupat locul al doilea, cu un scor de risc de 1,33. Micul principat este cunoscut mai ales pentru stațiunile sale de schi, dar în lunile mai calde, turiștii înlocuiesc pârtiile cu trasee spectaculoase de drumeții care traversează Munții Pirinei. Cel mai important, Andorra a obținut rezultate foarte bune la capitolul siguranță personală: mai puțin de 14% dintre locuitorii chestionați au spus că își fac griji că ar putea fi atacați.

În altă parte a lumii, Singapore s-a clasat pe locul al treilea, cu un scor de risc de 1,56. Peste 75% dintre locuitorii chestionați au declarat că se simt în siguranță când merg singuri noaptea. Dincolo de nivelul său ridicat de siguranță, orașul-stat continuă să atragă vizitatori prin scena sa renumită de street food, hotelurile de lux și combinația dintre cartiere istorice și arhitectura modernă impresionantă, de la Chinatown până la zona Marina Bay.

Austria, Cehia, Estonia, Danemarca, Slovenia și Elveția completează topul 10. Este de remarcat faptul că Singapore și Brunei au fost singurele locuri non-europene din clasament, iar țările din America de Nord și de Sud, precum și Australia și Noua Zeelandă, au lipsit.

Clasamentul complet este:

-San Marino,

-Andorra,

-Singapore,

-Austria,

-Cehia,

-Estonia,

-Brunei,

-Danemarca,

-Slovenia,

-Elveția.