Procurorii au stabilit că bărbatul, care conducea cu permisul suspendat din 2019, făcea live pe TikTok, în momentul producerii accidentului.

Corespondent PROTV: „Dosarul accidentului produs în urmă cu o săptămână a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, care a schimbat și încadrarea juridică. Procurorii au considerat că bărbatul de 37 de ani poate fi cercetat pentru tentativă la omor calificat pentru că știa că nu are dreptul de a conduce mașina, a trecut pe culoarea roșie a semaforului și, la fel de grav, avea o mână pe volan și alta pe telefonul mobil, pentru că transmitea LIVE pe o rețea de socializare. Imaginile ar exista la dosarul cauzei. Surse din anchetă susțin că în mașină s-ar mai fi aflat fiul bărbatului, de 13 ani, și mama copilului. După accident, el i-a abandonat pe amândoi și a fugit de la locul accidentului. Vă reamintesc că, lunea trecută, bărbatul de 37 de ani a intrat cu mare viteză într-o intersecție și a lovit două mașini și o femeie de 59 de ani, aflată pe trotuar. Femeii i-a fost amputat un picior, iar un șofer de 30 de ani a ajuns, de asemenea, la spital, cu răni grave în zona capului. Potrivit anchetatorilor, individul are permisul de conducere suspendat din 2019. Pe numele lui mai sunt deschise alte cinci dosare penale, după ce a fost prins la volan în Galați, în Ialomița și de trei ori în Brăila.”