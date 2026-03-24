Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat că starea podului face „imposibil accesul" și că a dispus informarea administratorului drumului public.

Autoritățile urmează să restricționeze circulația pe tronsonul de drum respectiv, să securizeze zona și să instaleze indicatoare de interzicere a accesului.

Poliția atrage atenția că restricția vizează atât autovehiculele, cât și pietonii, și îndeamnă conducătorii auto "să nu ignore barierele sau semnalizarea instalată".

Ca rută alternativă, șoferii pot folosi drumul județean DJ 103 Araci-Bod.