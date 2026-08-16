Fetele au fost transportate la spital. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă seară, cu privire la faptul că pe strada Gorjului, din comuna Întorsura, s-a produs un accident rutier, potrivit News.ro.

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Băileşti care au stabilit faptul că două minore, de 10 şi 11 ani, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică, la intersecţia cu strada Calea Afumatului, nu au acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr, de 20 de ani, intrând în coliziune cu acesta. Din impact, cele două minore au fost proiectate pe partea carosabilă”, au afirmat poliţiştii.

În urma accidentului, fetele au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Reprezentanţii IPJ Dolj reamintesc faptul că o trotinetă electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoanele care au vârsta de cel puţin 14 ani.

De asemenea, dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, trotineta electrică va fi condusă numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulaţia trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Totodată, casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani.

Poliţiştii au mai precizat că este interzis transportul pasagerilor pe trotinete electrice.