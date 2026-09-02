Corespondent Știrile PRO TV: „Cele două femei și-au pus planul în aplicare în localitatea Ciucea, o comună din județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, femeia de 38 de ani ar fi stat la pândă și ar fi trebuit să supravegheze zona, astfel încât să nu fie observate de nimeni, în timp ce femeia de 42 de ani ar fi pătruns în casă și ar fi furat 35.000 de lei. Aproape că și-au dus planul la bun sfârșit, însă, în momentul în care ieșeau din curtea casei, s-au întâlnit cu proprietarul în vârstă de 77 de ani. Imediat, bărbatul și-a dat seama că ceva nu este în regulă și ar fi încercat să le oprească pe cele două să plece. Acestea însă au început să îl lovească, spun anchetatorii, și așa au reușit să fugă. Proprietarul casei a sunat la 112, iar, la scurt timp, polițiștii le-au dat de urmă și le-au reținut. Ulterior, acestea au fost arestate preventiv pentru 30 de zile și sunt cercetate pentru furt calificat și complicitate la furt calificat.”