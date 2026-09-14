Reprezentanții Protecției Copilului susțin că mama biologică nu a făcut nicio solicitare pentru a putea, oficial, să-l ia acasă.

De când a intrat în sistem, copilul, acum în vârstă de un an și zece luni, se afla în grija unei asistente maternale.

Pentru că tânăra care l-a născut la 16 ani și-a manifestat acum dorința de a-și revedea copilul într-un spațiu public, întâlnirea a avut loc într-un centru comercial. Femeia a venit însoțită de iubitul ei. Însă...

Mihai Tonea, director adjunct DGASPC Alba: ”Copilul a petrecut câteva momente la anumite jocuri și într-un moment de neatenție mama biologică a luat copilul și a dispărut”.

Tânăra a fost reținută, dar va fi și consiliată pentru a se vedea dacă poate copilul înapoi

Asistenta maternală a sunat imediat la poliție.

Inspector Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: ”Polițiștii s-au mobilizat imediat și au desfășurat activități de căutare, în vederea identificării minorului și a celor două persoane, aceștia fiind depistați pe raza municipiului Alba Iulia”.

Cei doi adulți și băiețelul femeii au fost găsiți în gară. Cuplul este reținut pentru lipsire de libertate în mod ilegal, iar copilul a fost preluat de autorități și a ajuns, din nou, în grija asistentei maternale.

Pe de altă parte, cei de la Protecția Copilului ne-au transmis că tânăra de 18 ani nu a fost decăzută din drepturile părintești și că va primi consiliere pentru a se vedea dacă este posibilă reintegrarea celui mic în familie și dacă mama biologică are resursele necesare. În caz contrar, copilul va rămâne în asistență maternală.