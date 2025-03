Dosar penal după moartea unui bărbat din Alba, găsit pe câmp cu ajutorul câinilor

Omul a fost dat dispărut de familie, iar autoritățile au pornit o operațiune de căutare. Un rol esențial în misiune l-au avut doi câini special dresați pentru astfel de acțiuni.

După ce familia bărbatului i-a anunțat cu îngrijorare dispariția, căutările s-au concentrat într-o zonă sălbatică de lângă localitatea Cugir, unde a fost găsită mașina acelui om. Câinii Ama și Kamura au pornit în căutarea persoanei dispărute și în scurtă vreme l-au găsit, fără suflare.

Tiberiu Krisbay, reprezentant al ONG-ului Câini de Salvare Transilvania: „La aproximativ un kilometru și jumătate de la mașină, pe un teren foarte înclinat, foarte abrupt, unde oamenii în mod normal nu ar intra să facă o căutare, am văzut o urmă, niște frunze deranjate ca și cum cineva ar fi trecut pe acolo. Am trimis-o pe Kamura. După vreo 120 de metri de pantă susținută, am văzut că s-a oprit pe un bolovan. Am urcat și acolo am văzut persoana decedată”.

Kamura, un border collie în vârstă de 3 ani, se antrenează de când avea doar câteva luni pentru căutarea victimelor din avalanșe sau a persoanelor accidentate în zone greu accesibile.

La misiune a luat parte și Ama, din rasa BloodHound, una dintre cele mai vechi rase de vânătoare. Înzestrat cu un miros de excepție, câinele are la activ multe misiuni de căutare a victimelor și este capabil să detecteze urme de sânge, după mult timp, chiar dacă în zonă a plouat.

Călin Ciora, reprezentant al ONG-ului Câini de Salvare Transilvania: „Lucrăm împreună de la vârsta de 3 luni și ne antrenăm pentru misiuni de căutare și salvare și are deja la activ 4 victime găsite chiar la mai multe zile de la dispariție”.

În ceea ce privește moartea bărbatului din Alba, polițiștii continuă cercetările. Una dintre ipoteze este sinuciderea. Trupul a fost dus la medicină legală.

